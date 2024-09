Małpia ospa pojawił się w Afryce, gdzie do końca sierpnia odnotowano ponad 30 tysięcy przypadków zakażeń, z czego co najmniej 800 osób zmarło. Wirus dotarł również do Europy. Kilkadziesiąt przypadków zdiagnozowano m.in. w Szwecji, Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. Nie doszło tam jednak do epidemii.

Mimo to Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że szybki wzrost zachorowań jest niepokojący. - To jasne, że skoordynowana reakcja międzynarodowa jest niezbędna, aby powstrzymać epidemię i ratować życia - podkreślał w zeszłym miesiącu szef organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus. W szczególności może być ona potrzebna teraz, gdy pierwszy przypadek został wykryty w Indiach - państwie z największą liczbą ludności na świecie.

Małpia ospa w Indiach. Pierwszy pacjent z nowym wariantem

Jak wskazuje Reuters, pierwszym zakażonym jest 38-letni mężczyzna z południowego stanu Kerala, który niedawno wrócił z Dubaju. Stwierdzono u niego nowy wariant - nazywany kladem 1b oraz mpox. Jest on wysoce zakaźny i uważa się, że odpowiada za wybuch epidemii w Afryce. Pacjent jest odizolowany i leczy się w szpitalu. Wszystkie osoby, które miały z nim kontakt, są pod nadzorem lekarzy.

Lokalne władze przekazały, że monitorowany jest stan zdrowia 68 osób. Jak na razie żadna z nich nie wykazała niepokojących objawów.

Wariant kladu 1 wirusa małpiej ospy to bardziej zjadliwy i niebezpieczny podtyp wirusa w porównaniu do kladu 2, który spowodował globalną epidemię w 2022 roku. Charakteryzuje się wyższą śmiertelnością i cięższym przebiegiem choroby.

Małpia ospa - czy jest groźna?

Małpia ospa może powodować objawy, takie jak gorączka, bóle mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i bolesne zmiany skórne na całym ciele. Nieleczona choroba może być śmiertelna. Szczególnie niebezpieczna jest dla osób z osłabionym układem odpornościowym, dzieci, osób starszych oraz mieszkańców regionów, gdzie dostęp do opieki medycznej jest ograniczony.

Zakażenie zwykle trwa od dwóch do czterech tygodni, a choroba ma śmiertelność na poziomie od 1 do 10 proc., zależnie od szczepu wirusa oraz jakości opieki zdrowotnej. Mpox przenosi się ze zwierząt na ludzi i między ludźmi poprzez bliski kontakt z osobą zarażoną.