Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC przekonywał, że wojna zbliża się ku końcowi. W odpowiedzi na słowa prezydenta Ukrainy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wskazał warunki, które mogłyby doprowadzić do wygaszenia konfliktu.

- Każda wojna kończy się pokojem, w taki czy inny sposób - stwierdził Dmitrij Pieskow podczas wtorkowego briefingu prasowego.

Co musi się stać, by zakończyła się wojna w Ukrainie? Dmitrij Pieskow deklaruje

Podczas gdy Wołodymyr Zełenski gości w Stanach Zjednoczonych, gdzie udał się z zarysem swojego planu pokojowego, Kreml zdaje się rozwiewać nadzieje na jakiekolwiek negocjacje z Kijowem.

Cytowany przez rosyjską rządową agencję Tass Dmitrij Pieskow stwierdził, że Moskwa nie widzi żadnej alternatywy dla osiągnięcia pełni założonych jeszcze przed najazdem celów.

- Gdy tylko te cele zostaną osiągnięte, w taki czy inny sposób, "specjalna operacja wojskowa" zostanie zakończona - wskazał rzecznik Kremla.

Wołodymyr Zełenski: Jesteśmy bliżej pokoju, niż może się wydawać

Wołodymyr Zełenski, który rozpoczął w niedzielę wizytę w USA, był pytany przez ABC m.in. czy jego "plan zwycięstwa" zakłada negocjacje z Rosją.

- Tu nie chodzi o negocjowanie. Nie, tu chodzi o most prowadzący do dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny (...) Tu chodzi o wzmocnienie Ukrainy, jej armii i Ukraińców. Tylko będąc w mocnej pozycji możemy naciskać na Putina, by powstrzymał tę wojnę - powiedział.

Ocenił też, że wojna w Ukrainie jest bliższa końcowi, niż wielu się to wydaje. - Myślę, że jesteśmy bliżej pokoju, niż myślimy. Jesteśmy bliżej końca wojny - powiedział.

Wołodymyr Zełenski odwiedza USA z "Planem Zwycięstwa"

Głównym celem wizyty Zełenskiego w USA jest przedstawienie prezydentowi Joe Bidenowi oraz kandydatom na urząd: Donaldowi Trumpowi i Kamali Harris, opracowanego przez siebie planu pokojowego, nazywanego przez ukraińskiego prezydenta "Planem Zwycięstwa".

Z informacji "The Times" wynika, że koncepcja, z którą zapozna się również Kongres USA, zakłada gwarancję bezpieczeństwa Ukrainy, nawet wówczas, gdy wybory prezydenckie wygra kandydat republikanów.

Kreml kilkukrotnie deklarował gotowość podjęcia negocjacji z rządem w Ukrainie. Jednocześnie Moskwa wielokrotnie podkreślała, że nie zamierza odejść od zamiaru osiągnięcia swoich celów, które rozumie jako demilitaryzację oraz rzekomą "denazyfikację" kraju, rezygnację z zamiarów dołączenia do sojuszów międzynarodowych, a także zrzeczenie się przez Kijów obwodu donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego na rzecz Rosji.