We wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

- To jest 100 stron poprawek, które udoskonalą dotychczasowe, obowiązujące prawo. Ułatwią i uelastycznią pomoc - przekazał Donald Tusk. Według zapowiedzi rząd może zabezpieczyć - łącznie ze środkami europejskimi - nawet do 23 mld zł na program "Odbudowa Plus".

- Było dla nas rzeczą bardzo ważną, żeby zapewnić finansowanie pomocy, a później odbudowy na najbliższe miesiące i lata, bo niektóre przedsięwzięcia będą przecież wieloletnie - mówił premier.

Projekt nowelizacji ustawy, która została przyjęta w 2011 roku zawiera propozycje zmian przepisów mających na celu wsparcie osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, którzy ucierpieli w powodzi, która przeszła przez Polskę we wrześniu 2024 roku.

Zmiany w projekcie ws. usuwania skutków powodzi

Wśród zmian jest m.in. przyznanie zasiłku losowego, który będzie mógł zostać przeznaczony na potrzeby edukacyjne dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczniów. Ponadto zdecydowano o wprowadzeniu dodatkowych zasiłków opiekuńczych, udogodnień pracowniczych czy wsparciu dla osób, które posiadają kredyty.

Rząd zatwierdził również przepisy, które umożliwiają skrócenie procedur w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom powodzi czy związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Donald Tusk zapowiedział, że sejmowa debata nad projektem odbędzie się 26 września.