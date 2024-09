- Wspólnie z panem premierem podjęliśmy decyzję o tym, że na tereny powodziowe i zagrożone powodzią rozdysponowane będzie blisko 16 tys. laptopów, które nie zostały rozdysponowane przez błędy naszych poprzedników - powiedział podczas wtorkowego posiedzenia rządu szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Myślę, że po przyjęciu ustawy przez Sejm ta realizacja przekazania laptopów będzie jak najszybciej zrealizowana - podkreślił wicepremier.

Rząd ma także plan na to, jak wykorzystać ewentualny nadprogramowy sprzęt. - Wspólnie z panią minister edukacji Barbarą Nowacką podjęliśmy decyzję o tym, że jeśli jakiekolwiek urządzenia zostaną, to, zgodnie ze wskaźnikami, zostaną wykorzystane, aby wzmocnić infrastrukturalnie tereny objęte klęską żywiołową. Takie sygnały również dostaliśmy - przekazał Gawkowski.

Powodzianie odcięci od łączności. Ministerstwo Cyfryzacji reaguje

Wicepremier zrelacjonował także dotychczasowe działania resortu na terenach dotkniętych powodzią. - W pierwszym etapie uruchomiliśmy łączność satelitarną, która korzysta z 270 starlinków - 160 terminali jest obecnie w dostępie PSP, 70 terminali przekazano na rzecz policji i służą one przede wszystkim komisariatom. Jesteśmy w stanie uruchomić nawet kolejne kilkaset starlinków zapowiedział.

- W tamtym tygodniu nieczynnych było 100 stacji BTS, na dzisiaj, zgodnie z informacjami operatorów, są to tylko trzy stacje. Obecnie już zaledwie niecałe 1000 ludzi odciętych jest od sieci komórkowej - dodał Gawskowski.

Oprócz działań związanych z przywracaniem dostępu do telekomunikacji, resort cyfryzacji mierzy się również ze wznowionymi z nową siłą atakami w sieci. Dramatyczna sytuacja w Polsce stała się okazją dla Rosji i Białorusi do dalszego siania dezinformacji na terenie kraju. Minister poinformował, że tego rodzaju aktywność cyfrowa wzrosła po stronie białoruskiej i rosyjskiej o blisko 300 proc. Wskazał, że mylące treści są one na bieżąco usuwane.

Informacje dla powodzian. Aktualizacje w aplikacji i na stronie

- W aplikacji mObywatel uruchomiono alert powodziowy, dzięki któremu każdy obywatel wie, co się dzieje, na podstawie danych IMGW w swoim regionie oraz ostrzeżeń hydrologicznych - poinformował Gawkowski. Dodał, że na bieżąco aktualizowana jest również strona internetowa powodz2024.gov.pl.

O sytuacji dzieci na terenach dotkniętych powodzią opowiedziała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka. Podkreśliła, że obecnie zawieszone zajęcia mają jedynie 63 szkoły w całym kraju. W poprzednim tygodniu z powodu powodzi zamkniętych było 600 placówek. Dodała, że w niektórych z nich zajęcia realizowane są zdalnie, nie ma to jednak wpływu na tok nauczania.

Szefowa resortu przekazała również, że - wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom - ministerstwo przystąpiło do organizowania zielonych szkół dla dzieci z terenów powodziowych. Dla dzieci i nauczycieli zorganizowano również linię wsparcia i webinary na rzecz zdrowia psychicznego w tym trudnym czasie.