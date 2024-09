Wielka woda nie odpuszcza, a obecnie z żywiołem walczą mieszkańcy Osiecznicy w Lubuskiem. To obecnie - oprócz pobliskiego Starego Raduszcza - jedyne miejsce w całym regionie, które jest zalane.

"Sytuacja jest poważna. Na chwilę obecną zalane są 72 domy. Woda niestety nieustannie przybiera, a fala kulminacyjna wciąż przed nami" - poinformował po godzinie 12:30 oficjalny profil miejscowości w mediach społecznościowych.

Osiecznica dotknięta powodzią. Nie ma wałów przeciwpowodziowych

Osiecznica, podobnie jak pobliski Stary Raduszec i Radnica, nie jest otoczona wałem przeciwpowodziowym. To właśnie dlatego wezbrana woda bez trudu wdziera się na posesje. - Wielokrotnie były zgłaszane potrzeby utworzenia wału, były petycje. Niestety, do dzisiaj wał nie został wykonany. Mieszkańcy o to pytają, my będziemy o to apelować - zapowiedział w rozmowie z Polsat News burmistrz położonego nieopodal Osiecznicy Krosna Odrzańskiego - Grzegorz Garczyński.

Dodał, że na nadchodzącą powódź mieszkańcy i służby byli dobrze przygotowani. Zapowiedziano, jakiej sytuacji można się spodziewać, przygotowano również zapasy żywności oraz łodzie.

- Prognozy są bardziej optymistyczne niż początkowo. Przewidywaliśmy nawet cztery dni powodzi, teraz mówimy raczej o kilku godzinach - przekazał Polsat News rzecznik lubuskiej straży pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Dodał, że najwyższy poziom woda osiągnie w nocy. - Jutro w godzinach porannych fala na wysokości miejscowości Krosno Odrzańskie powinna zacząć spadać - zapowiedział Kaniak i podkreślił, że "nie powinno być większych problemów".

Krosno Odrzańskie to miasto powiatowe położone pomiędzy Osiecznicą a Starym Raduszcem - jednak w przeciwieństwie do tych miejscowości jest chronione wałem przeciwpowodziowym.

Rzecznik PSP wskazał, że "wałów nie ma od zawsze". - Są jakieś problemy techniczne, niewiele wiem na ten temat. Jednak ponieważ tego wału nie ma, to mieszkańcy Osiecznicy są spokojni i przygotowani na nadejście powodzi - wyjaśnił.

Wielka Woda w kolejnej miejscowości. Mieszkańcy byli przygotowani

W Osiecznicy zaapelowano do mieszkańców o samoewakuację. - Prośby ze strony lokalnych władz właściwie dotyczą relokacji, a nie ewakuacji. Chodzi o wykorzystanie możliwości, które oferują służby, sołtys czy burmistrz. To, że do tego zachęcamy, to nie znaczy, że wszystko jest pod wodą - wyjaśnił Kaniak.

Mieszkańcy Osiecznicy spodziewali się podobnej powodzi, jak ta z 1997 roku. Wielu z nich doskonale pamięta ówczesny poziom wody i wie, jak się przygotować. - Przez tydzień wywoziliśmy rzeczy. Teraz są tak naprawdę puste budynki i sprzęty, które nie zostaną uszkodzone - powiedział Polsat News jeden z mieszkańców.