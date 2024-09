Eksperci przeanalizowali zdjęcia wykonane w sobotę przez Maxar, które pokazują krater o szerokości około 60 metrów w silosie startowym w kosmodromie Plesieck w północnej Rosji. Ujawniają one rozległe zniszczenia, które nie były widoczne na zdjęciach wykonanych na początku miesiąca.

Rosja. Nieudany test międzykontynentalnego pocisku Sarmat

Międzykontynentalny pocisk balistyczny RS-28 Sarmat jest przeznaczony do przenoszenia głowic jądrowych do uderzania w cele oddalone o tysiące mil w USA lub Europie, ale jego rozwój został dotknięty opóźnieniami i niepowodzeniami w testach.

George Barros zwrócił uwagę, że pocisk zasilany jest paliwem ciekłym, sugerując jednocześnie, że do wybuchu mogło dojść np. podczas rozładunku paliwa lub innych związanych z tym czynności. Na miejscu po incydencie pojawić się miały cztery wozy strażackie.



The Moscow Times napisał z kolei, że system monitoringu FIRMS zarejestrował w miejscu wybuchu rozległy pożar.

Kreml w opałach. "Doszło do poważnego incydentu"

"Wszystko wskazuje na to, że był to nieudany test. To wielka dziura w ziemi" - ocenił zdjęcia Pavel Podvig, analityk z Genewy, który kieruje projektem rosyjskich sił nuklearnych. "Doszło do poważnego incydentu z pociskiem i silosem" - stwierdził.



Z kolei badacz Timothy Wright powiedział Reutersowi, że jedną z możliwych przyczyn porażki próby było nieprawidłowe zapalenie lub katastrofalna awaria mechaniczna, co spowodowało, że pocisk wpadł z powrotem do silosu lub wylądował blisko niego i eksplodował.

Sarmat miał być dumą armii Putina

W czerwcu 2023 r. prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, podczas spotkania z wojskowymi, chwalił się najnowsza bronią w armii i zapowiadał, że do służby bojowej wprowadzi wyrzutnie Sarmat z nowoczesnymi pociskami rakietowymi. Zapewnił także, że plany zwiększenia potencjału wszystkich komponentów rosyjskich sił zbrojnych zostaną w pełni zrealizowane.

Dotychczas zachodnie media odnotowały już pięć nieudanych prób wystrzelania pocisków Sarmat.



Jak podaje CNBC, najdłuższy test systemu trwał zaledwie trochę ponad dwie minuty. Pocisk przeleciał ok. 35 km i rozbił się. Jedyna udana próba miała mieć miejsce 20 kwietnia 2022 r.



Putin polecił wprowadzić Sarmat do służby bojowej w 2022 r., co nastąpiło ostatecznie we wrześniu 2023 r.