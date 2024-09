Wołodymyr Zełenski nie zgodził się z liczbą poległych ukraińskich żołnierzy, którą podał "The Wall Street Journal". Gazeta poinformowała, że na wojnie z Rosją zginęło 80 tys. wojskowych. - To kłamstwo - skomentował dosadnie prezydent Ukrainy. Zełenski ma niebawem spotkać się z prezydentem USA Joe Bidenem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami zaprzeczył doniesieniom amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal", który oszacował ukraińskie straty w wojnie z Rosją na 80 tys. zabitych żołnierzy - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

- 80 tysięcy? To kłamstwo - oświadczył ukraiński prezydent. Zaznaczył również, że ta liczba jest "znacznie mniejsza".

Gazeta opublikowała materiał, w którym oceniła, że suma zabitych i rannych po obu stronach konfliktu mogła przekroczyć milion.

Liczbę zabitych ukraińskich żołnierzy oszacowano na 80 tys., a rannych - na 400 tys.

Wojna w Ukrainie Bilans strat. Zełenski mówił o ponad 30 tys. zabitych

"WSJ" przekazała, że oceny zachodnich wywiadów, co do rosyjskich strat różnią się. "Część z nich ocenia, że liczba zabitych to prawie 200 tys., a rannych - blisko 400 tys."

W lutym prezydent Ukrainy informował o 31 tys. zabitych ukraińskich wojskowych.

Wołodymyr Zełenski ma się spotkać 26 września z Joe Bidenem. Chce pokazać prezydentowi USA "plan zwycięstwa" w wojnie z Rosją. W agendzie są również spotkania z Kamalą Harris oraz Donaldem Trumpem.

Prezydent Ukrainy weźmie też udział w szczycie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Wojna w Ukrainie. USA planują kolejną pomoc dla Kijowa

Tymczasem Stany Zjednoczone przygotowują znaczny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 375 mln dolarów - poinformował Reuters.

Plan ma zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu i obejmować łodzie patrolowe, dodatkową amunicję do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską 155 i 105 milimetrów, części zamienne i inną broń.

Jak podkreślono, to pierwszy tak duży pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa od miesięcy. Od maja Waszyngton nie przekazał Ukrainie pakietu większego niż 275 mln dol.

Pomoc dla Kijowa realizowana jest w ramach mechanizmu PDA (Presidential Drawdown Authority), pozwalającego prezydentowi USA na korzystanie z bieżących zapasów broni, aby pomóc sojusznikom w nagłych wypadkach.

Zakres i wysokość pomocy mogą jeszcze ulec zmianie przed złożeniem podpisu przez prezydenta Joe Bidena.