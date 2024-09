Na zachodzie Europy rozwija się obecnie niż Brygida, który ma doprowadzić do rozwoju wtórnego niżu genueńskiego. W Alpach Brygida ma przynieść ulewy nawet do 100 l/mkw. Układ ten zahaczy również o południe Polski - w nadchodzącym tygodniu w Sudetach, Karpatach i na przedgórzu może spaść w sumie do 30-50 l/mkw wody.

Powódź 2024. Wtórny niż genueński nad Polską. IMGW uspokaja

Czy powinniśmy zatem obawiać się kolejnej serii rekordowych powodzi? Raczej nie, ponieważ - jak wyjaśnia Agnieszka Prasek z IMGW - to normalne zjawisko w pogodzie (cyklony występują bowiem seriami), a wtórny niż jest z reguły słabszy w stosunku do niżu powodziowego.

Według synoptyczki, we wtorek pogodę w Polsce będzie kształtował "wieloośrodkowy układ niskiego ciśnienia, któremu będzie towarzyszyć front atmosferyczny". Jak zauważa jednak Prasek, to nie opady deszczu będą stanowiły główny problem. W najbliższych dniach możemy spodziewać się jedynie przelotnych opadów deszczu od 5 do 15 l/mkw.

Kolejny niż genueński. Tym razem to nie deszcz będzie głównym problemem

- Na tę chwilę to nie opady wyglądają na niebezpieczne, a bardziej wiatr, którego porywy osiągną prędkość nawet do 85 km/h - podkreśla nasza rozmówczyni. Jednocześnie IMGW przypomina w mediach społecznościowych, że "niż Brygida to nie jest niż genueński".

"Niże atlantyckie będą kształtować pogodę w Europie centralnej. Nie ma na ten moment prognoz wskazujących na pojawienie się niżu genueńskiego z podobną trajektorią przemieszczania się jak ostatnio" - wskazano w komunikacie.