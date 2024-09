Nadchodzi wyraźne ochłodzenie. A to nie koniec problemów

Najnowsze prognozy IMGW wskazują, że pierwszy tydzień jesieni przyniesie nam odczuwalną zmianę w pogodzie. Choć poniedziałek ma być słoneczny, bez deszczu i ciepły, to w kolejnych dniach będzie padać, a lokalnie może nawet zagrzmieć. Sprawdź pogodę na najbliższe dni.

Poniedziałek 23 września - czyli pierwszy dzień kalendarzowej jesieni - będzie przeważnie pogodny. Jak przewiduje IMGW, na zachodzie kraju w drugiej połowie dnia pojawi się nieco więcej chmur, ale nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do nawet 25 st. Celsjusza.

Prognoza pogody na najbliższe dni. IMGW przewiduje znaczne ochłodzenie

We wtorek 24 września pogodę w Polsce będzie kształtować zatoka niżowa, a na zachodzie kraju oddziaływać strefa frontu atmosferycznego. Według synoptyków, pogodnie będzie przez większą część dnia tylko na wschodzie kraju, a na pozostałym obszarze prognozowane jest duże zachmurzenie.

ZOBACZ: Powódź w Polsce. Jest nowy raport IMGW

W zachodniej połowie Polski miejscami padać będzie przelotnie deszcz, a na północnym zachodzie mogą pojawić się nawet burze. Wciąż ciepło, od 20 do 25 st. Celsjusza. Nieco chłodniej będzie tylko nad morzem i w obszarach podgórskich, od 18 do 22 st. Celsjusza - przewiduje IMGW.

Na południu kraju dodatkowo ma pojawić się wiatr fenowy, który w porywach osiągnie prędkość 70 km/h, a w górach nawet 90 km/h. Porywy odczuwalne będą praktycznie w całym kraju, ale ich prędkość, poza krańcami południowymi, nie będzie przekraczać 60 km/h.

Pogoda na najbliższe dni. Przeplatanka słońca i chmur, deszcz, ochłodzenie

W środę 25 września w całym kraju prognozowana jest klasyczna jesienna przeplatanka słońca z chmurami. Mogą towarzyszyć jej przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie nawet burze. Tego dnia wiatr będzie już nieco spokojniejszy, ale za to zrobi się chłodniej. Jak prognozuje IMGW, "termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazywać będą od 18 do 21 st. Celsjusza".

ZOBACZ: Paraliż Wrocławia po powodzi. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach

W czwartek 26 września znów będzie wietrznie. Synoptycy są zdania, że porywy wiatru miejscami osiągną 65 km/h, a w obszarach podgórskich nawet około 90 km/h. Dodatkowo odnotujemy spore zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. "Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie, przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 23 st. Celsjusza. Odczuwalnie będzie jednak nieco chłodniej, ze względu na silniejszy wiatr" - wskazano w prognozie.

Szykują się zmiany w pogodzie. W weekend spore ochłodzenie

Piątek 27 września upłynie pod znakiem wiatru, którego porywy na zachodzie i północy kraju mogą sięgać nawet 80 km/h. Pogoda będzie jednak podobna do czwartkowej - na przemian słońce lub chmury, a miejscami w całym kraju występujące przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 na północnym zachodzie Polski do nawet 24 st. Celsjusza na południowym wschodzie.

ZOBACZ: Awaria śluzy mogła zatopić miejscowość. "Heroiczna walka" służb

W sobotę 28 września - według IMGW - wyraźnie się ochłodzi. "Przeważać będzie zachmurzenie duże z okresowymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia od 13 do 17 st. Celsjusza. Miejscami wciąż wiać będzie okresami porywisty wiatr, przez co odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej" - prognozuje Instytut.

W niedzielę 29 września znów będzie nieco pogodniej. Jedynie miejscami na zachodzie i północy kraju pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Koniec weekendu będzie jednak chłodny - temperatura maksymalna wyniesie bowiem od 13 do 15 st. Celsjusza. Znacząco uspokoi się natomiast wiatr, będzie to zatem dobra pogoda do jesiennych spacerów, ale w nieco cieplejszych ubraniach.