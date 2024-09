Ważny komunikat dla Wrocławia. "Miasto jest jak twierdza"

- Obecnie miasto jest jak twierdza odcięta od wszystkich rzek - pisze Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Zapewniono, że woda jest z każdej strony zatrzymana przez wały i zapory. Zagrożenie stopniowo się zmniejsza, a poziom wody w Odrze opada.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu zapewniło, że miasto jest zabezpieczone, a woda nie powinna stwarzać żadnego zagrożenia. Poziom Odry wynosi 554 cm, czyli o 104 cm powyżej stanu alarmowego, ale stopniowo sytuacja się poprawia.

Powódź 2024. "Wrocław jest jak twierdza"

"Obecnie miasto jest jak twierdza odcięta od wszystkich rzek. Zamknięte i szczelne są wszystkie przepusty. Także te odprowadzające wodę deszczową" - pisze na Facebooku przedsiębiorstwo.

MPWiK przekazało, że wtorek prognozowane są krótkotrwałe opady deszczu. Nie będą one alarmujące i powinny mieć wpływu na poziomy wody w rzekach. Natomiast woda może zatrzymywać się na ulicach miastach.

Przedsiębiorstwo poprosiło Wody Polskie o otwarcie zasuw deszczowych, gdzie woda w rzece jest najniższa tak, aby można było odprowadzać wodę z deszczu.

Powódź 2024. Komunikat dla Wrocławia. Nadciągają opady

"Co ważne, zapowiadane deszcze we Wrocławiu i w górach nie zagrażają miastu. Decyzja o otwarciu zasuw ma jedynie przyspieszyć proces udrożniania kanałów deszczowych we Wrocławiu" - zapewnia przedsiębiorstwo.

MPWiK pochwaliło także postawę mieszkańców miasta, którzy przyczynili się do tego, że Wrocław jest dobrze zabezpieczony.

"Złożony system ochrony przeciwpowodziowej sprawdził się i pozwolił ochronić nasze miasto przed falą powodziową. Spisaliście się też Wy - Wrocławianki i Wrocławianie. Pomagaliście i wciąż pomagacie na różnych frontach - układając worki z piaskiem, zbierając dary dla powodzian, organizując lokalne punkty wsparcia, czy też po prostu pomagając sąsiadom" - pisze przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych.