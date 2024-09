- Wszystkie zbiorniki wielofunkcyjne, znajdujące się na obszarze działania Wód Polskich w Gliwicach, zachowują rezerwę powodziową, która jest sukcesywnie odbudowywana - poinformowali w niedzielę przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW), którzy zajmują się kontrolą pracy obiektów hydrotechnicznych i analizą stany wód w ciekach i zbiornikach wodnych.

We wtorek zbiornik Racibórz Dolny gromadził 147,9 mln m sześc. wody, co stanowi ok. 80 proc. jego pojemności. Od czasu przejścia fali wezbraniowej na Odrze, którą zbiornik znacznie ograniczył, systematycznie zmniejsza się ilość gromadzonej w nim wody. W niedzielę spadła do 63 mln m sześc., czyli 34 proc. jego pojemności.

Powódź 2024. Nowe dane ze zbiornika Racibórz. Trwa walka z żywiołem

Przedstawiciele RZGW wyjaśnili, że pracę zbiornika Racibórz Dolny nieustannie nadzorują specjaliści Wód Polskich w Gliwicach. Sprawdzają między innymi poprawne działanie aparatury kontrolno-pomiarowej i innych elementów obiektu. Pracownicy Wód Polskich stale dozorują również obwałowania w zlewni Wisły i Odry i pozostają w kontakcie ze służbami zarządzenia kryzysowego.

Poziom wody obniża się również w innych zbiornikach - między innymi w Polderze Buków, który obecnie mieści 11 mln m sześc. (ok. 20 proc. pojemności).

Zgodnie z decyzją dyrektora RZGW, do 29 września obowiązuje zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzek. Nie dotyczy on służb zarządzania kryzysowego, a także innych jednostek i instytucji powołanych do zabezpieczania przed skutkami powodzi.

W Regionie Wodnym Małej Wisły stan alarmowy utrzymuje się niezmiennie na wodowskazie Pszczyna (rzeka Pszczynka). W Regionie Wodnym Górnej Odry stany alarmowe zostały odnotowane na posterunkach wodowskazowych na Odrze – w Krzyżanowicach, ujściu Nysy Kłodzkiej i w Raciborzu-Miedoni. W kilku innych miejscach utrzymują się stany ostrzegawcze.