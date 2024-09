Problemy z dowozem pomocy dla powodzian. "Tworzą się korki"

- Nie jedźmy z darami na teren powiatu kłodzkiego, lecz do kluczowych hubów, np. we Wrocławiu czy Opolu - mówił w Polsat News gen. Wiesław Leśniakiewicz. Wiceszef MSWiA wyjaśnił, że na terenach dotkniętych przez powódź wiele dróg jest uszkodzonych, a jednocześnie obciążonych ruchem. To sprawia, że tworzą się tam korki utrudniające przejazd służbom oraz ratownikom.