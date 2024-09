- Jedźcie z tą pomocą do wszystkich specjalnych hubów w Opolu i we Wrocławiu, a nie bezpośrednio do miejscowości poszkodowanych - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak w czasie sztabu kryzysowego. Minister zaznaczył, że wiele dróg dojazdowych do miejsc dotkniętych powodzią jest blokowanych przez ciężarówki, "co utrudnia wszelkie działania".

Tomasz Siemoniak w trakcie sztabu kryzysowego w Głogowie zaapelował do osób, które wysyłają pomoc na tereny dotknięte powodzią. Minister spraw wewnętrznych poprosił, aby zgłaszać się do specjalnie zorganizowanych punktów we Wrocławiu i Opolu.

- Gorący apel do wszystkich, w imieniu strażaków, żołnierzy, policjantów - jedźcie z tą pomocą do wszystkich specjalnych hubów w Opolu i we Wrocławiu, a nie bezpośrednio do miejscowości poszkodowanych - powiedział minister.

Powódź 2024. Tomasz Siemoniak apeluje. "Utrudnia to potrzebne działania"

Siemoniak wyjaśnił, że w większości miejscowości wciąż trwają pracę przy naprawie i udrożnianiu dróg dojazdowych. Dlatego też lepiej nie blokować ich kolejnymi pojazdami.

ZOBACZ: Jacek Siewiera ocenił działanie państwa w czasie powodzi. Mówił o uśpieniu czujności

- Mamy sygnały, że dziesiątki samochodów ciężarowych blokuje drogi. I z jednej strony to fantastyczne, bo tych samochodów jest bardzo dużo, ale z drugiej niesłychanie utrudnia to wszelkie potrzebne działania - dodał.

Minister zapewnił, że wszystko co, zostanie zawiezione do Opola i Wrocławia będzie szybko i racjonalnie rozdysponowane między potrzebujących.

ZOBACZ: Zniszczenia po powodzi. Premier zapowiada "odbudowę plus"



Swój apel ponowił w mediach społecznościowych, publikując na platformie X grafikę z opisem problemu.

Poinformował także, że stronach internetowych urzędów wojewódzkich znajdują się wszystkie szczegółowe informacje, a huby są otwarte całą dobę i tam należy się kierować.