Podczas niedzielnego sztabu kryzysowego sytuację w Głuchołazach prezentował odpowiedzialny obecnie za zarządzanie kryzysowe w regionie st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski, zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W mieście trwa próba uruchomiania zasilania wodociągu. Służby starają się usunąć duży zator w miejscu ujęcia wody. - Wczoraj (w sobotę - red.) przestawiliśmy bieg rzeki na stare koryto i ocena wstępna jest taka, że kolektor ściekowy Głuchołaz, Nysy jest uszkodzony - zaznaczył Kuśmierski.

Następnie stwierdził, że jest "trzecia rzecz", co do której chciałby, aby "wybrzmiała". - Biała Głuchołaska na długości od Głuchołaz do Nysy praktycznie nie ma wałów i każdy opad spowoduje to, że ludzie będą mieli w domach z powrotem wodę - alarmował.

Powódź 2024. Głuchołazy bez wałów. Donald Tusk: Zaniepokoił mnie ten sygnał

Premier Donald Tusk zwrócił uwagę na informacje od strażaka. - Zaniepokoił mnie ten sygnał braku wałów na jednym z brzegów Białej Głuchołaskiej - mówił podczas posiedzeniu sztabu.

Szef rządu poprosił o precyzyjne sformułowanie, na czym polega problem. Chce wiedzieć, czy potrzebne są natychmiastowe działania prowizoryczne, czy też doniesienia z Głuchołaz są uwagą przed podjęciem przyszłych inwestycji w wały przeciwpowodziowe w regionie.