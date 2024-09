- Drogi są przejezdne, woda czysta, restauracje i hotele czekają na was - apeluje burmistrz Polanicy-Zdrój. Zarówno władze, jak i przedsiębiorcy proszą turystów, aby ci nie rezygnowali z przyjazdu w ich rejony. Wiele atrakcji jest otwartych, a niektóre miejscowości w ogóle nie ucierpiały w powodzi. Rezerwacje są jednak masowo odwoływane, co powoduje kolejne turbulencje dla tamtejszych mieszkańców.

Ze względu na powódź, która dotknęła m.in. Dolny Śląsk, część osób rezygnuje ze swoich planów wypoczynkowych w tamtych rejonach. Tamtejsi mieszkańcy podkreślają jednak, że nie wszędzie doszło do żywiołowej klęski. Co więcej, wciąż jest wiele terenów, które w ogóle nie zostały dotknięte przez wielką wodę.

Powódź 2024. Turyści rezygnują z podróży na Dolny Śląsk. "Czekamy na was"

"Kochani, ogromna tragedia nawiedziła Ziemię Kłodzką, ale nie całą. Polanica, Duszniki, Kudowa, Lewin i Szczytna to miejscowości, które nie zostały dotknięte tą katastrofalną powodzią. My tutaj normalnie mieszkamy, czekamy na was - na turystów. Wszystko funkcjonuje, tak jak powinno. Drogi są przejezdne, woda czysta, restauracje i hotele czekają na was" - przekazał burmistrz Polanicy-Zdrój Mateusz Jellin.

"Nie odwołujcie rezerwacji, które już macie. Nie rezygnujcie z odwiedzin naszego regionu. Powiem więcej. Zaplanujcie urlopy u nas. Będziecie zadowoleni" - apeluje z kolei dolnośląski samorządowiec Krzysztof Maj. Podobne prośby kierują nie tylko inni przedstawiciele władzy, ale także przedsiębiorstwa.

"Wszystko będzie dobrze. W Polanicy jesteśmy bezpieczni, drogi są przejezdne, pogoda dopisuje spacerom, tym dłuższym i tym krótszym, wiele atrakcji turystycznych wciąż działa, przyjedźcie" - czytamy na stronie jednego z pensjonatów. "Minie sporo czasu zanim cała Kotlina Kłodzka wróci do normalności, ale teraz, oprócz pomocy doraźnej, potrzeba nam pomocy długofalowej, potrzebujemy Was, Gości, Turystów. Cały region potrzebuje teraz ruchu turystycznego i wsparcia" - dodają właściciele obiektu.

Dolny Śląsk traci turystów, choć nie wszystkie miasta dotknęła powódź

Władze Kudowy-Zdroju zapewniają, że chociaż niektóre miasta nie ucierpiały bezpośrednio w fali powodzi, to jednak teraz bardzo boleśnie odczuwają skutki klęski żywiołowej. "Nie zmieniajcie swoich planów na wyjazd" - poprosili.

"Następstwem ciągłych alarmów powodziowych i różnych komunikatów (potrzebnych, ale czasem błędnie interpretowanych), jest masowa strata turystów. Brak stałego przychodu spowoduje kolejne problemy dla mieszkańców Kudowy, Polanicy, Dusznik, czy Szczytnej, które nie ucierpiały bezpośrednio w takiej skali jak np. Lądek-Zdrój" - informuje samorząd.

ZOBACZ: Nowe informacje z Wrocławia. IMGW ostrzega przed cofką

Jednocześnie władze apelują do podróżnych, aby ci nie obawiali się o swoje bezpieczeństwo. "Droga krajowa nr 8 (Wrocław - Kudowa) jest przejezdna. Większość atrakcji, wszystkie lokale gastronomiczne i wszystkie obiekty hotelowe są czynne. Otwarte są również szlaki na Błędne Skały i Szczeliniec Wielki. Im szybciej wrócimy do normalności, tym szybciej Ziemia Kłodzka 'stanie na nogi'" - czytamy.

Powódź. Dolny Śląsk zaprasza turystów. "Większość regionu czeka na gości"

Aby zachęcić turystów i jednocześnie zapewnić rzetelność w przekazywaniu informacji urząd Dolnego Śląska na swojej stronie internetowej stworzył zakładkę, która informuje o aktualnej dostępności atrakcji turystycznych. Znajdują się tam informacje, które obiekty są zamknięte i jak długo będą nieczynne.

"Większość regionu już czeka na gości. Słońce znów świeci, trwa porządkowanie terenów i to, czego potrzebujemy to praca, aby przedsiębiorcy turystyczni i zatrudnieni u nich mieszkańcy Dolnego Śląska mogli zmierzyć się ze skutkami wielkiej wody" - czytamy na stronie.

Jednocześnie podkreślono, że nie ma formalnych przeciwwskazań do organizacji wycieczek szkolnych w regionach, gdzie infrastruktura funkcjonuje bez problemów.