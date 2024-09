Jakub L., który podawał się za żołnierza SKW i siał dezinformację podczas powodzi, usłyszał zarzuty - podała w sobotę Prokuratura Krajowa. Jak uściślili śledczy, w przebraniu pytał on o słabe miejsca w zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych i przeszkadzał w akcji ratowniczej na Dolnym Śląsku.

Jakub L. jest jednym z zatrzymanych w czwartek przez ABW. Prokurator przedstawił mu zarzut przeszkadzania akcji ratowniczej i przywłaszczenia funkcji publicznej, czyli żołnierza.

Powódź 2024. Jakub L. przebrał się za żołnierza. Wprowadzał w błąd mieszkańców

- Konkretnie zarzut o to, że w okresie od 16 do 19 września w gminie Czernica w województwie dolnośląskim przeszkadzał działaniom mającym na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach prowadzonym w ramach akcji ratowniczej realizowanej w wyniku wystąpienia zagrożenia powodziowego - opisał rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Jak dodał przedstawiciel śledczych, Jakub L. przebrany w wojskowy mundur i podający się za żołnierza Służby Kontrwywiadu Wojskowego rozpytywał o słabe miejsca zabezpieczeń wałów przeciwpowodziowych i dokonywał ich nocnych oględzin.

- Został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Dziś (w sobotę - red.) będzie decyzja co do środków (chodzi np. o areszt tymczasowy - red.). Drugi mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony - dodał rzecznik Prokuratury Krajowej.

Donald Tusk: Sprawa miała dość poważny charakter

O sprawie informował w czwartek podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk, który przekazał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osobę, która przebrana w mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego.

- Dziękuję za szybką akcję ABW w sprawie, która była sygnalizowana kilkadziesiąt godzin temu. Okazało się, że rzeczywiście rozpoznanie ABW było trafne i sprawa miała dość poważny charakter - mówił Tusk.

Szef rządu apelował również, by nie wierzyć nikomu, kto opowiada o planach wysadzenia wałów przeciwpowodziowych, podając się za przedstawiciela władz czy służb, i natychmiast informować policję lub wojsko o takim przypadku. Podkreślił, że takich planów nie ma.

Zgodnie z Kodeksem karnym "kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Z kolei "kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

wka/dk / Polsatnews.pl / PAP