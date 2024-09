"Funkcjonariusze ABW zatrzymali osobę, która przebrana w mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego" - przekazał Donald Tusk. To 26-letni mężczyzna z okolic Wrocławia. Oszust działał na terenach zagrożonych powodzią i szerzył informacyjny chaos. Szef rządu na sztabie kryzysowym nie wykluczał, że sprawa może mieć związek z wrogą działalnością Rosji.

- Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca udając wojskowego i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzone wały - ujawnił podczas czwartkowego sztabu kryzysowego Donald Tusk.

Jak mówił premier, człowiek ten porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych. - To już nie jest zabawa, to nie jest amatorka, tylko to są poważne kwestie - podkreślił szef rządu. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował później, że podejrzany mężczyzna jest poszukiwany.

Donald Tusk: Oszust w mundurze zatrzymany przez ABW

W czwartek po godz. 17:00 Donald Tusk przekazał w serwisie X, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali właśnie osobę, która przebrana w mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego. "Trwają czynności ABW i prokuratury" - powiadomił premier.

Jacek Dobrzyński poinformował, że zatrzymany to 26-letni mieszkaniec jednej z miejscowości niedaleko Wrocławia.



ZOBACZ: Jest reakcja prokuratury na szabrownictwo. "Tryb przyspieszony"

Donald Tusk pytany wcześniej, czy sprawa może mieć związek z rosyjską akcją dezinformacji, stwierdził, że "każda ewentualność jest bardzo wnikliwie badana".

Premier apelował również, by nie wierzyć nikomu, kto podaje się za przedstawiciela służb, a do kogo tożsamości nie mamy pewności i aby od razu zgłaszać swoje wątpliwości policji lub informować wojsko.

Jak rozpoznać prawdziwego żołnierza?

"W obliczu rosnącej liczby przypadków podszywania się pod żołnierzy Wojska Polskiego, ważne jest, aby każdy obywatel wiedział, jak rozpoznać prawdziwego żołnierza od przebierańca szerzącego dezinformację" - apeluje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jak wygląda prawdziwy żołnierz?

Nazwisko na mundurze - każdy żołnierz ma naszywkę z nazwiskiem.

- każdy żołnierz ma naszywkę z nazwiskiem. Przynależność do jednostki - na lewym ramieniu znajdziesz naszywkę z nazwą lub skrótem jednostki wojskowej.

- na lewym ramieniu znajdziesz naszywkę z nazwą lub skrótem jednostki wojskowej. Stopień wojskowy - widoczny na prawym ramieniu.

- widoczny na prawym ramieniu. Polskie flagi - obie znajdują się na ramionach.

"Jeśli ktoś podaje się za żołnierza, ale działa w pojedynkę, z dala od miejsc działania zgrupowań zadaniowych oraz nie jest w stanie przedstawić swojej przynależności - to może być oszust" - przestrzega MON.

"Prawdziwy żołnierz powinien posiadać przy sobie książeczkę wojskową lub legitymację i może się nią wylegitymować" - wskazuje resort obrony.