Z powodu coraz wyższego poziomu wody na Odrze zamknięto most w Ścinawie. "Ruch został całkowicie wstrzymany" - powiadomiła policja z Lubina. Na ten moment stan rzeki w mieście wynosi 612 cm, w sobotę ma być jeszcze wyższy. A kulminacja przewidywana jest na niedzielę.

Most na Odrze w miejscowości Ścinawa w powiecie lubińskim od godz. 14 w piątek jest całkowicie zablokowany. Powodem zamknięcia jest rosnąca fala powodziowa na rzece.



Decyzję o zamknięciu mostu podjęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. "Ruch został całkowicie wstrzymany do odwołania" - powiadomili w mediach społecznościowych policjanci z Lubina.

Fala powodziowa na Odrze. Alarmowy poziom wody w Ścinawie

Gmina Ścinawa wprowadziła w czwartek alarm powodziowy. Burmistrz Krystian Kosztyła zaapelował do mieszkańców o szczególną ostrożność i stosowanie się do poleceń władz.

Władze spodziewały się fali powodziowej na Odrze w Ścinawie w piątek. Jednak - zgodnie z najnowszymi prognozami - ma ona nadejść w sobotę rano.

Strona 112 Polkowice podała, że zalewane są pierwsze zabudowania.

W miejscowości wylała już rzeka Zimnica i zalała park. Jak przekazały lokalne media, na wałach zaczęły się pojawiać nasiąknięcia.



Obecnie stan Odry w Ścinawie wynosi 612 cm, w sobotę ma wynieść 645. Kulminacja jest zapowiadana w niedzielę - wówczas rzeka będzie ma mieć 654 cm. Stan ostrzegawczy wynosi 350 cm, alarmowy - 400.