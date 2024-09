Niebezpieczny wąż w niemieckim lesie. Służby biją na alarm

Wąż nadrzewny dysfolid pojawił się w Niemieckich lasach, niedaleko miejscowości Niebüll, co wywołało alarm wśród służb. Jadowity gad zamieszkujący tereny Afryki na południe od Sahary najprawdopodobniej uciekł z prywatnej hodowli. Miejscowe władze przestrzegają i sugerują, by nie zbliżać się do zwierzęcia.