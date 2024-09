Dwie godziny w uścisku pytona. Na ratunek pospieszyła sąsiadka

64-letnia Arom Arunroj została kilkukrotnie ukąszona przez węża, który dostał się do jej domu w Samut Prakan, prowincji położonej na południe od Bangkoku - podaje "Guardian". W wywiadzie wyemitowanym w tajskich mediach kobieta relacjonowała, że zmywała naczynia około godziny 20:30, gdy nagle poczuła, że coś gryzie ją w nogę. - Spojrzałam na to i okazało się, że to wąż - przekazała.

Wąż miał długość od czterech do pięciu metrów i ważył ok. 20 kg.

Kobieta próbowała się uwolnić, łapiąc gada za głowę, ale ten nie chciał jej puścić.

Tajlandia. Kobieta w uścisku pytona

Tajka była w uścisku pytona przez dwie godziny. W pewnym momencie przechodząca sąsiadka usłyszała jej krzyki i sprowadziła pomoc.

ZOBACZ: Prawie metrowy wąż w ogródku. Zaczął zwiedzać dom

Według AP funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zdarzenia zobaczyli wyczerpaną i bladą kobietę owiniętą przez węża. Policjanci uderzali łomem w głowę gada, aż ten zwolnił uścisk i wymknął się; nie udało się go schwytać.

Tajlandia. Jadowite węże problemem

Według rządowych statystyk w 2023 r. 26 osób zmarło w Tajlandii w wyniku ukąszenia przez jadowite węże, a ok. 12 tys. było z tego powodu leczonych.

Ataki pytonów na ludzi zdarzają się bardzo sporadycznie. Gady te najczęściej żywią się małymi ssakami, ale także świniami, jeleniami, psami i kotami domowymi. Ich długość waha się od 1,5 do 6,5 metra, a waga może sięgać nawet 130 kg.

Pytony nie są jadowite, ale kąsają. Uśmiercają swoje ofiary poprzez owinięcie się wokół ciał, ściskając tak mocno, aż się uduszą.

WIDEO: Zapory w czeskiej Pradze Władze szykują się na powódź Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak / pap/polsatnews.pl