- Wizyta Ursuli von der Leyen bardzo ważna i pokazująca solidarność i to, że jest to problem ogólnoeuropejski. Jasno padło, że jeśli chodzi o pieniądze dla Polski to jest do wykorzystania i Fundusz Solidarności i on będzie elastyczny (...) i pieniądze z Polityki Spójności. To jest 10 mld euro na wszystkie państwa, z czego połowa, czyli 5 mld euro trafi do Polski - mówił Adam Szłapka.

Unia Europejska przekaże Polsce 5 mld Euro. Szłapka: To realnie nowe pieniądze

- Te pieniądze będzie można bardzo szybko dostać, ale przede wszystkim to będzie w 100 proc. finansowane przez UE - kontynuował minister. - Te pieniądze realnie w Polsce pewnie nie byłyby wydane, bo mielimy przez ostatnie lata zablokowane - poza KPO - także środki z Funduszu Spójności, dopiero w tym roku zostały odblokowane, więc mimo starań obecnego rządu, te pieniądze pewnie by nie zostały wydane, teraz jest to możliwe - wyjaśnił.

Komentując słowa Piotra Mullera polityk powiedział, że "nie będzie mówił o idiotach, ale o ludziach, którzy są skrajnie nieudolni". - Dlatego, że poprzedni rząd - w tym Muller i Morawiecki - robili taka politykę, jaką robili, Polska miała duże opóźnienie jeśli chodzi o wykorzystywanie środków unijnych. Uwolnienie tych 5 mln euro dla Polski ma ogromne znaczenie. To realnie nowe pieniądze - mówił.

