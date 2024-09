"Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na osobiste zaproszenie Donalda Tuska przyjeżdża za dwa dni do Polski" - przekazał w mediach społecznościowych poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Brejza. Tego samego dnia premier zapowiadał "ściągnięcie" szefowej KE do Wrocławia "w najbliższych dniach, a może i godzinach".