Co z cenami energii? Paulina Hennig-Kloska o sytuacji budżetowej: jest trudna

Co z osłoną na ceny energii dla obywateli - takie pytanie usłyszała w programie "Gość Wydarzeń" Paulina Hennig-Kloska. - W zależności od sytuacji na rynku jednym z wariantów, który będę rekomendować na pewno będzie utrzymanie osłon dla obywateli - oznajmiła minister klimatu i środowiska. Podkreśliła, że ma nadzieję, iż pieniądze na ten cel się znajdą, mimo że sytuacja budżetowa "jest trudna".

W programie "Gość Wydarzeń" prowadzący zapytał Paulinę Hennig-Kloskę czy podtrzymuje stwierdzenie, że maksymalny wzrost rachunków za energię wyniesie 26 proc. - Tak, tak według naszych kalkulacji powinno być. To generalnie jest cena maksymalna, jeżeli ktoś dostał wyższą prognozę, powinien mieć ją skorygowaną - mówiła.



Dopytywana, czy firmy rozesłały już korekty, odpowiedziała, że te "powinny to zrobić" i dodała, że to jest ich obowiązek. Na pytanie, kiedy ceny energii najmocniej "dadzą się we znaki" odpowiedziała, że "obciążenie bardziej odczujemy w okresie zimowym".

Dariusz Ociepa zapytał polityk czy samorządy wyrabiają się z rozpatrywaniem wniosków na bon energetyczny. Minister klimatu i środowiska powiedziała, że można składać wnioski przez "mObywatela", a same samorządy mają już doświadczenie we wprowadzaniu podobnych rzeczy, więc wszystko powinno iść sprawnie.

Tekst jest akutalizowany.

