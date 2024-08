W niedzielę wieczorem strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali zgłoszenie od mieszkańców warszawskiej dzielnicy Jelonki.

Pies lokatorów jednego z bloków przy ulicy Kruszyńskiej zauważył w przydomowym ogródku nieproszonego gościa. Zwierzę szczekaniem zaalarmowało właścicieli. Jak się okazało, w trawie znaleziono węża o długości prawie metra.

Mieszkańcom udało się umieścić gada w kartonowym pudełku po butach. Następnie wezwano straż miejską.

Warszawa. Wąż w przydomowym ogrodzie

- Z przekazanej nam relacji wynikało, ze wąż nie był zadowolony ze swojego tymczasowego lokum. Po jakimś czasie podważył wieczko w pudełku i wyszedł, by zwiedzić dom. Został jednak ponownie odłowiony i umieszczony w kartonie. Gospodarze zrobili w pudełku otwory, by gad miał czym oddychać i czekali na nas – powiedziała inspektor Aneta Sakowska z Ekopatrolu.

Straż miejska w Warszawie



Znaleziony gad to wąż zbożowy. Noc spędził w terrarium w siedzibie Ekopatrolu, a następnego dnia strażnicy przewieźli go do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO.

Gdańsk. Wąż pod maską bmw

To nie jedyna podobne znalezisko w ostatnim czasie. W czwartek przed południem policjanci z Gdańska dostali informację, że po chodniku na ul. Obrońców Wybrzeża w dzielnicy Przymorze pełza wąż. Gada jednak nie udało się znaleźć.



W piątek przed godziną 8 jeden z mieszkańców zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że zwierzę ukryło się pod maską jego bmw.

Gad został odłowiony i przetransportowany do jednej z fundacji, następnie przekazany lekarzowi weterynarii. I w tym przypadku niespodziewany gość to prawdopodobnie wąż zbożowy.

Warszawa. Wąż zbożowy zaskoczył mieszkańców

Wąż zbożowy to jeden z pospolitszych niejadowitych węży zamieszkujących Stany Zjednoczone. Ze względu na łagodne usposobienie i kolorystykę trafił do hodowli amatorskich, gdzie wyhodowano dziesiątki odmian barwnych.

Zasiedla zróżnicowane środowiska, często spotykany w lasach, na polach uprawnych (stąd nazwa) a także na wszelkiego rodzaju nieużytkach. Znajdowany ponadto na terenach suchych, stepowych, jak i w wilgotnych lasach i na terenach bagiennych – jest to uzależnione od lokalnych warunków geograficznych.

Jest aktywny w ciągu nocy, a także wieczorem oraz nad ranem. Dzień spędza przeważnie w kryjówce, niekiedy wygrzewa się w promieniach słońca.

