Wyciek gazu na stacji paliw w Radomiu. "Sytuacja jest poważna, dlatego apeluję do wszystkich o to, żeby unikać przebywania w pobliżu miejsca awarii" - zaapelował prezydent miasta.

Policja informację o awarii dostała przed g. 14 w środę. Godzinę później prezydent Radomia Radosław Witkowski ostrzegł mieszkańców.

"Wyciek gazu na stacji paliw przy ulicy Kelles-Krauza. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków, a także pogotowie gazowe, pracownicy wodociągów, policja, straż miejska" - czytamy w jego wpisie w mediach społecznościowych.

Witkowski zaapelował: "Sytuacja jest poważna, dlatego apeluję do wszystkich o to, żeby unikać przebywania w pobliżu miejsca awarii, czyli m.in. na ulicach Kelles-Krauza, Malczewskiego i Struga. Proszę o stosowanie się do poleceń służb i śledzenie komunikatów".

Radom. Wyciek gazu na stacji

Wyciek nastąpił z podziemnego zbiornika gazu propan-butan. - Nastąpiło jego rozszczelnienie i zaczął się wydzielać gaz. Na razie ograniczamy wyciek, a w dalszej kolejności chcemy odciąć wypływ gazu - powiedziała PAP rzeczniczka radomskiej straży pożarnej kpt. Ewelina Borcuch.

Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.

ZOBACZ: Ogromny pożar w Krakowie. Spłonęła hala magazynowa

- Zabezpieczamy rejon stacji, studzienki kanalizacyjne, wyciek gazu propan-butan - powiedziała rzeczniczka. - W tej chwili działania polegają na ewakuacji części osób, które znajdowały się w budynkach sąsiadujących ze stacją paliw, m.in. z części galerii handlowej oraz dawnego budynku NOT przy ul. Struga - dodała kpt. Borcuch.

Wyciek gazu na stacji. Poważne utrudnienia w ruchu

Zdaniem strażaków nie ma zagrożenia wybuchem gazu. - Mamy tu otwartą przestrzeń, więc gaz się nie kumuluje; nie powinno dojść do wybuchu. W użyciu są kurtyny wodne, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się gazu na większy obszar - zaznaczyła rzeczniczka straży pożarnej.

Zamknięta jest ulica Kelles-Krauza na wysokości stacji benzynowej. Na skrzyżowaniu ulic Struga i Malczewskiego występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Służby zalecają omijanie tej części miasta. Apelują do mieszkańców, by dla własnego bezpieczeństwa nie gromadzili się w okolicy i nie utrudniali pracy innym.