Od dzisiaj obowiązuje zerowy VAT na towary i usług przekazywane jako darowizny w ramach pomocy dla ofiar powodzi. Mogą to być produkty spożywcze czy ubrania, a także konkretne usługi jak zakwaterowanie lub wynajem agregatów prądotwórczych.

Ministerstwo Finansów opublikowało we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające zasady dotyczące obniżonych stawek podatku od towarów i usług (VAT).

ZOBACZ: Premier z apelem do służb i samorządowców. "Przypilnujcie swoich ludzi"

Rozporządzenie to wprowadza zerowy VAT na darowizny towarów i usług przekazywanych w ramach pomocy dla poszkodowanych przez powódź. Zmiany te wejdą w życie w środę 18 września, z możliwością ich stosowania do darowizn dokonanych już od 12 września do końca 2024 roku.

Rząd wprowadza zerowy VAT. Rozwiązanie ma pomóc powodzianom

Resort podkreśla, że data początkowa została ustalona w związku z pierwszymi skutkami podtopień, które pojawiły się po intensywnych opadach deszczu. Preferencja ta ma na celu wsparcie osób dotkniętych powodzią, która spowodowała znaczne szkody materialne, w tym zniszczenia domów.

ZOBACZ: Pieniądze z UE na odbudowę po powodzi. Deklaracja minister

Z zerowej stawki VAT będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy przekazują darowizny za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Obejmuje to darowizny różnego rodzaju towarów, takich jak żywność, ubrania, koce, a także usługi, w tym zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych, które mogą być niezbędne w czasie usuwania skutków kataklizmu.