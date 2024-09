Donald Tusk zaapelował do samorządowców o podjęcie niezbędnych działań do pomocy powodzianom. Lider KO zauważył, że ludzie oczekują na pomoc wojska. - W tych miejscach najbardziej zalanych ludzie nie mają obecności policji. Pytali także o żołnierzy, oni zmierzają w to miejsce. Jest wtorek, oni nadal nie dostali tej pomocy - mówił premier.

Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego premier zwrócił uwagę, że mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią są bardzo rozgoryczeni i zniecierpliwieni, jeśli nie otrzymują pomocy.

- Wszyscy bez wyjątku, także samorządowcy i pracownicy samorządów, muszą być wśród ludzi (...). Im więcej czasu potrzebujemy na przygotowanie pomocy, tym bardziej niezbędna jest obecność was wszystkich i waszych podwładnych wśród ludzi w każdym miejscu. Ludzie muszą was widzieć, muszą móc was dotknąć, muszą od was uzyskać elementarną informację - zwrócił się do uczestników sztabu Tusk.

Dodał, że w Kłodzku z informacją było naprawdę źle. - Kiedy woda już podchodziła pod okna pierwszego piętra, nadal nikt nie dostał informacji np. o potrzebie ewakuacji - zwrócił uwagę premier.

Powódź w trzech regionach. Donald Tusk z apelem

- Nie może być tak, że tutaj, w tej sali jest lepszy nastrój niż wśród ludzi tam w terenie. Jeśli u nas będzie lepszy nastrój, to ludzi szlak trafi i trzeba ich zrozumieć, bo my nie jesteśmy od tego, żeby tutaj opowiadać, jak dobrze i sprawnie działamy, tylko, żeby ludzie to odczuwali - powiedział Tusk.

Premier odniósł się także do swojej wizyty w zalanym Kłodzku.

Szef rządu stwierdził, że "dostał mocno po głowie". - Ludzie są bardzo rozgoryczeni, gdy nie dostają pomocy. (...) Ludzie wszyscy, samorządowcy, muszą być wśród ludzi - dodał.

Następnie Tusk stwierdził, że samorządowcy i służby powinny "przypilnować swoich ludzi". - Prosiłem rano zdecydowanie, ale nie wszystkich dotarło. Nie może być ileś źródeł informacji, które do siebie nie pasują - zaapelował.

Tekst jest aktualizowany.