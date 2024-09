Wielka powódź w Polsce. Jest deklaracja prezydenta

Andrzej Duda powiedział, że na razie nie wybiera się na południe Polski, na tereny objęte powodzią. Zadeklarował jednak uda się tam, gdy sytuacja się uspokoi.

- Wybieram się na te tereny objęte powodzią niezwłocznie, kiedy minie stan bezpośredniego niebezpieczeństwa i bezpośredniej walki z powodzią- powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda wybierze się na Śląsk, ale jeszcze nie teraz

Wcześniej tę informację przekazał Jacek Siewiera w programie "Graffiti" Polsat News. Szef BBN powiedział, że w tej chwili wizyta prezydenta wiązałaby się z niepotrzebnym zaangażowaniem służb, które muszę być skupione na niesieniu pomocy powodzianom.

- Pan prezydent Andrzej Duda deklarował gotowość do wizyty na Śląsku w momencie, kiedy nie będzie to kolidowało z działaniami służb - mówił Jacek Siewiera w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Andrzej Duda jest jednak zaangażowany w pomoc dla powodzian w inny sposób. Powiedział, że kancelaria prezydenta wraz z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego przygotowała 18 ton wody, żywności i produktów higienicznych.

- Mam nadzieję, że już jutro ten transport dotrze; udostępniamy także nasz ośrodek w Wiśle, gdzie jest możliwość przyjęcia dzieci i przeprowadzania lekcji - zapowiedział.

Prezydent zaapelował także do wszystkich Polaków, aby również pomagali na tyle, na ile mogą.

- Apeluję do wszystkich w całej Polsce, zwłaszcza tam, gdzie nie było tak wielkich opadów, do przedsiębiorców, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby pomagali w jak największym zakresie - apelował prezydent.

