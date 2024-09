- Ta fala nie jest wielkim zrywem na rzece i jest trochę rozłożona - powiedział w Polsat News Michał Sikora-Le, hydrolog z IMGW. Dodał, że kulminacja fali może nadejść we Wrocławiu w czwartek. Stan wody osiągnie powyżej 650 cm.

We Wrocławiu od niedzieli obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. W najbliższych dniach Odra przekroczy stan alarmowy w związku z nadejściem fali przeciwpowodziowej.

Fala powodziowa na Odrze przemieszcza się powoli

Michał Sikora-Le, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z Polsat News powiedział, że na Odrze i w dorzeczu Odry obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia.

- Mamy 70 przekroczeń alarmowych stanów, 40 stanów ostrzegawczych. One skupiają się głównie w dorzeczu Odry i górnej Wisły - powiedział w rozmowie z Polsat News.

ZOBACZ: Lewin Brzeski zalany. Woda przelewa się przez wały

Hydrolog wyjaśnił, że stany alarmowe i ostrzegawcze będą się utrzymywać. Wszystko związane jest nadchodzącą falą, która przemieszcza się dość powoli. - "Ta fala nie jest taka nagła. Ona będzie przemieszczać się dość powoli" - dodał ekspert IMGW.

- Dobrze, że ta fala nie jest wielkim zrywem na rzece i jest trochę rozłożona. Ważne jest, aby ta fala nie nałożyła się z tymi wezbraniami, które płyną do nas z dopływów Odry - powiedział.

Kulminacja fali we Wrocławiu w czwartek

Michał Sikora-Le przekazał, że według najnowszych informacji we Wrocławiu Odra utrzymuje się na poziomie 396 cm.

- Do stanu alarmowego jeszcze brakuje, ale ten stan alarmowy na pewno zostanie przekroczony. W czwartek powinna być kulminacja tego, co we Wrocławiu może się wydarzyć - stwierdził.

ZOBACZ: Strażacy w walce z wielką wodą. 20 tys. interwencji



Według najnowszych prognoz poziom wody może wynieść około 650 cm. Jeszcze przez kilka dni sytuacja we Wrocławiu będzie utrudniona, ponieważ "fala jest spłaszczona".

-Odra jest duża. Charakterystyka tego wezbrania jest taka, że długo się formuje i długo będzie się przemieszczać. Na pewno jeszcze przez kilka dni spodziewamy się przekroczeń tanów alarmowych i niestety to tak szybko na nie opuści - powiedział.

ZOBACZ: Racibórz Dolny przeciekał. W akcji brało udział wojsko

Jeszcze przez kilka dni po 19 września mogą utrzymywać się stany alarmowe. Dopiero w przyszłym tygodniu nastąpi tendencja spadkowa.

