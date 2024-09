Uratował miasto przed powodzią. "Nie ma lepszego rozwiązania"

Jacek Wojciechowicz przypomniał, że w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do przecieku zbiornika w Raciborzu, który przechwycił falę wezbraniową na Odrze.

Jak podkreślił został on zatamowany jeszcze w nocy. - Zadysponowano wojsko, które sobie z tym świetnie poradziło - stwierdził.

Prezydent Raciborza: Możemy już odetchnąć z ulgą

Opisując jak wyglądał przeciek powiedział, że "był to swego rodzaju gejzer o średnicy 25-30 centymetrów, który sobie delikatnie bulgotał". - To było jednak dość złowrogie, bo świadczyło o tym, że pod tym wałem jest jakiś kanał, którym ta woda się przedostaje - wyjaśnił.

- Dzisiaj mamy to już za sobą i możemy już odetchnąć z ulgą i powiedzieć, że spodziewamy się raczej dobrego zakończenia - dodał.

Zapewnił, że wały na całym zbiorniku zostały dokładnie sprawdzone. - Nigdzie nie zauważono takiej podobnej sytuacji - poinformował.

Prezydent Raciborza podkreślił, że gdyby nie było tego zbiornika, to w miastach leżących powyżej sytuacja byłaby dużo gorsza niż jest obecnie.

- Na pewno wszystkie większe miasta takie jak Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław miałyby bardzo duże problemy. Niesamowite problemy miałyby oczywiście również te mniejsze miejscowości, które są pomiędzy tymi miastami, a leżą w dorzeczu Odry - ocenił.

- Zbiornik spełnił swoją funkcję i odegrał pozytywną rolę. Dzięki temu możemy pamiętać co działo się w Raciborzu podczas powodzi w 1997 troku, ale nie musimy tego znowu przeżywać - stwierdził.

Zbiornik w Raciborzu. "Nie ma lepszego rozwiązania"

Jak podkreślił w tej chwili zbiornik wypełniony jest wodą w 80 proc. - We wtorek od godzin porannych więcej wody ze zbiornika wypływa, bo około 1000 m3/s, niż wpływa, bo jest to w granicach 850 m3/s - przekazał.

- Sytuacja na zbiorniku stabilizuje się. W mieście co prawda nadał mamy wysoki stan Odry, ale nie wynika on z kaprysu pogody, tylko to jest stan kontrolowany, spuszczaną wodą ze zbiornika - wyjaśnił. Podkreślił, że taki stan może się utrzymać przez kilka najbliższych dni.

Prezydent Raciborza poinformował również, że do władz miasta cały czas zgłaszają się firmy oraz osoby prywatne, które są chętne do niesienia pomocy. - My przekażemy ją w miejsca, gdzie będzie największa potrzeba - zapewnił.

Jacek Wojciechowicz przypomniał, że zbiornik w Raciborzu jest to największy w suchy zbiornik w Europie, który ma pojemność 185 milionów m3.

- Myślę, że w przypadku powodzi nie ma lepszego rozwiązania niż tego typu konstrukcje - ocenił.

- Nie ma możliwości zbudowania na rzekach takich wałów, które by uchroniły mieszkańców i te miejscowości. Jedynym rozwiązaniem jest własnie retencjonowanie wody w tego typu obiektach jak zbiornik w Raciborzu - podsumował.

Afera wokół kontrasygnaty premiera. Jest odpowiedź Kancelarii Prezydenta

