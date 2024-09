Powódź rozlewa się na kolejne miejscowości. Wielka woda dotarła już do gminy Szprotawa w województwie lubuskim. Lokalne władze wydały pilny komunikat, w którym wezwały mieszkańców do ewakuacji.

"Uwaga mieszkańcy Dziećmiarowic! Ogłaszamy pilne wezwanie do ewakuacji!" - komunikat takiej treści pojawił się w mediach społecznościowych Urzędu Miasta w Szprotawie.

Jak dodano dla osób, które nie ma czym się ewakuować, pod salę wiejską w Dziećmiarowicach podstawiono autobus.

"Z uwagi na pilną potrzebę zostają uruchomione dodatkowe numery telefonów do kontaktu z potrzebującymi informacji bądź pomocy: 795 557 098, 795 557 053, 795 557 056, 795 557 099, 795 557 060. Bez zmian pozostaje numer główny 795 557 057" - dodano.

Wcześniej pojawiła się również informacja o "trwającej ewakuacji mieszkańców ul. Zamkowej w Szprotawie i miejscowości Dziećmiarowice, w której pomagają wojsko, policja i strażacy".

Władze gminy apelują o pomoc

Władze gminy przekazały również apel o pomoc materialną. Szczególnie potrzebne są: woda butelkowa, środki czystości, ręczniki, ręczniki papierowe, koce termiczne, chusteczki nawilżane, wodery, wiadra, łopaty.

Jak poinformowano dary są zbierane w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niepodległości w Szprotawie.

We wtorek dyrektor biura wojewody lubuskiego Sławomir Pawlak poinformował, że przez Szprotawę i Żagań przechodzi fala kulminacyjna.

Z powodu przesiąkania wałów na rzece Bóbr zamknięta została droga z Bolesławca do Szprotawy. - Decyzja o zamknięciu drogi została podjęta ze względów bezpieczeństwa - powiedział mł. bryg, Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Jak podał, w ciągu najbliższych kilku godzin fala powinna się zmniejszać.

- Sytuacja jest stabilna. Mamy podtopienia w okolicy miejscowości Dziećmiarowice, ale wszystko jest pod kontrolą - mówił Pawlak.

Po godz. 17 lubuska policja podała, że z uwagi na podnoszący się poziom wody rzeki Bóbr w Szprotawie zamknięty został most na ul. Młynarskiej oraz most na ul. 3 Maja. Z powodu przelewającej się wody zamknięta została również ulica Młynarska od numeru 25 do skrzyżowania z ul. 3 Maja.

AKTUALNY STAN DRÓG W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM 17.09.2024 GODZ. 17:00 pic.twitter.com/JgFwGXjeFR — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) September 17, 2024