Ministrowie zabrali głos po rozmowach z samorządowcami. - W tym momencie woda ustępuje, ale obraz, który się wyłania, wymaga pełnego wsparcia oraz zwiększenia sił i środków - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Tomasz Siemoniak dodał, że liczy, że pomoc dotrze do potrzebujących jak najszybciej.

We Wrocławiu przedstawiciele rządu - szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Tomasz Siemoniak i minister infrastruktury Dariusz Klimczak przedstawili informacje na temat efektów rozmów z samorządowcami z trzech zagrożonych powodziami województw.

- Koordynacja z samorządami - tymi, które były lub są doświadczone skutkami powodzi - to bardzo ważny element współdziałania. W tym momencie woda ustępuje, ale obraz, który się wyłania, wymaga pełnego wsparcia oraz zwiększenia sił i środków - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Powodzie w Polsce. Kosiniak-Kamysz o działaniach rządu

Jak mówił, podjęto wspólne działania "w celu usprawnienia działań, które są bardzo potrzebne". - Jesteśmy już po rozmowie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych. Zapadła decyzja o zaangażowaniu nadleśnictw w sztaby kryzysowe i wszelką pomoc w usuwaniu skutków powodzi - poinformował. Jak mówił, poruszono również kwestię wniosków o zapomogę. Zaznaczył, że wnioski mają być proste i łatwe do wypełnienia.

- Rozmawialiśmy o szybszym uruchomieniu środków na finansowanie samorządów. Będziemy składać taki wniosek do ministra finansów - oświadczył.

Kosiniak-Kamysz dodał, że możliwe jest również skorzystanie ze środków unijnych. - Tu zachęcałbym samorządowców, gospodarzy, by natychmiast przekształcić część regionalnych programów operacyjnych w tych trzech województwach - powiedział. Przypomniał, że takie działania podjęto np. podczas pandemii COVID-19. Dodał, że rząd będzie zabiegał też o inne formy unijnej pomocy.

ZOBACZ: Wielka powódź w Polsce. Jest deklaracja prezydenta

Kosiniak-Kamysz przekazał także, że rozmowy z samorządowcami dotyczą także m.in. wniosków o uruchomienie dodatkowych środków i uproszczenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Dodał, że jest w kontakcie z innymi państwami dotkniętymi powodziami.

Powódź w trzech województwach. Nowe informacje

Następnie głos zabrał Tomasz Siemoniak. - Samorządowcy są praktykami, słuchaliśmy ich uwag, by wyciągnąć wnioski. Wielki szacunek dla nich. Jak zawsze się znakomicie sprawdzają - ocenił minister. - Chcemy maksymalnie uprościć zasady. Nasza intencja jest taka, żeby te pieniądze dotarły do potrzebujących jak najszybciej - dodał.

ZOBACZ: Ogromne straty w Kłodzku. Szacunki mówią o 110 mln

Dariusz Klimczak przekazał, że spotkanie z samorządowcami miało "wymiar praktyczny".

- Samorządowcy zwracali uwagę, że będzie potrzeba dużej pomocy psychologicznej. Tutaj natychmiast zwracamy się do placówek ochrony zdrowia, do tych wszystkich, którzy są organami założycielskimi i mogą w tej kwestii pomóc, i odpowiedzieć na zapotrzebowania centrów kryzysowych samorządowców - czy to są samorząd województwa czy ministerstwo zdrowia - mówił.

Wcześniej szef MSWiA przekazał, że o godz. 18, we Wrocławiu odbędzie się kolejne posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska. Jak przekazał, zostaną wówczas przedstawione najbliższe działania w związku z powodzią na południu Polski.