Racibórz Dolny przeciekał. W akcji brało udział wojsko

Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny rozpoczął pracę w niedzielę rano. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska powiedział, że celem jest zatrzymanie częściowe fali powodziowej.

Zbiornik Racibórz Dolny przeciekał

W poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że zbiornik przecieka lub pęka. Okazało się, że jest to prawda, ale nie było to poważne uszkodzenie.

#racibórz #Powodź #zbiornik Podobno zbiornik retencyjny racibórz dolny przecieka. Takie informacje są przynajmniej na grupach na facebooku - zdjęcia nie są mojego autorstwa. W zbiorniku jest około 110mln m3 wody... pic.twitter.com/JLkEA9qOHK — ! Raito (@RassutoRaito) September 16, 2024

Joanna Kopczyńska potwierdziła, że doszło do przecieku podczas porannego sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Zapewniła, że jeszcze w poniedziałek powiadomiono odpowiednie służby, a do akcji włączyło się wojsko.

- Rzeczywiście mieliśmy w nocy przesiąk, ale zostało o godzinie 23 zawiadomione wojewódzkie centrum kryzysowe i pan wojewoda. Dzięki sprawnej akcji i włączeniu do tego służb wojska udało się ten przeciek z geowłóknin ustabilizować i zabezpieczyć. Wojsko sprawdziło cale obwałowanie zbiornika.

Jak dodała, zbiornik działa tak, jak wcześnie. "Ja mam sygnały, że w tym momencie Racibórz pracuje normalnie" - powiedziała Joanna Kopczyńska.

Zbiornik retencyjny nadzieją dla Wrocławia

Racibórz Dolny to suchy zbiornik przeciwpowodziowy położony w dolinie Odry. W niedzielę o poranku został uruchomiony - przekazała prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska. Jego pojemność to 185 mln m sześć.

Na 185 mln m sześć. pojemności zbiornik ma przyjąć 166 mln m sześć. wody. Jest nadzieją dla Wrocławia czy Opola przed całkowitym zalaniem.

- Musimy być przygotowani, że zbiornik Racibórz musi przyjąć dużo wody, która idzie Olzą, wodę, która idzie Odrą, ale mamy również informacje strony czeskiej, dotyczące chociażby tego, co dzieje się w Bohuminie. Ten zbiornik powinien nam tę falę przyjąć i spłaszczyć - mówiła na niedzielnym briefingu prasowym Kopczyńska.