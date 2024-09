- W nocy [z niedzieli na poniedziałek - przyp. red.] ewakuowaliśmy najbardziej potrzebujących pacjentów leżących, siedzących, wymagających stałej hospitalizacji, dostępu do sprzętu. To stało się ograniczone już w naszej placówce, więc dzięki Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego udało się zgromadzić 22 karetki, które przewoziły te osoby do szpitali w Opolu, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach - przekazał starosta nyski Daniel Palimąka w rozmowie z Polsat News.

Powódź w Nysie. Nocna ewakuacja w szpitalu

Samorządowiec wskazał, że pacjenci wymagający najwięcej uwagi zostali już zabezpieczeni. W placówce medycznej wciąż pozostają jednak pozostali chorzy - osoby, które mogą samodzielnie się poruszać. Zapewnił, że znajdują się one pod opieką personelu medycznego.

Do ewakuacji pacjentów wykorzystane były m.in. pontony, na których transportowano chociażby kobiety ciężarne. - Nie dało się inaczej. Udało się nam zgromadzić kolumnę ambulansów, które dojechały ok. 250-300 m od szpitala - wyjaśnił Palimąka.

Jak stwierdził, zaangażowany personel potrafił otoczyć pacjentów nie tylko opieką medyczną, ale również psychologiczną. Ratowników i strażaków biorących udział w akcji nazwał "niesamowitymi ludźmi".

WIDEO: "Nie dało się inaczej". W nocy ewakuowano nyski szpital

- To nie jest łatwa rzecz - pacjenta, który jest chory, cierpi, albo tuż przed porodem, nakłonić do tego, żeby wsiadł do pontonu, gdzie dookoła woda, przemieszczał się. Wiemy, że te emocje są potworne. Spotkałem ludzi, którzy nie byli na co dzień chorzy, a te emocje były zatrważające - relacjonował starosta nyski i podziękował wszystkim zaangażowanym w ewakuację.

Starosta przekazuje optymistyczne informacje. "Ciągle spada poziom Białej Głuchołaskiej"

Daniel Palimąka wyraził nadzieję, że w poniedziałek sytuacja w powiecie zacznie się stabilizować. Poinformował, że prognozy wskazują, że deszcz przestanie padać ok. godz. 10-11.

- To też jest pocieszające, jednak ciągle nie wiemy, jak wyglądać będzie gospodarka tą wodą, zarządzanie wodą na kaskadzie na Nysie Kłodzkiej. Nie wiemy jakie wody pozbiera Kotlina Kłodzka i jakie wody będą musiały przyjść do Nysy - mówił starosta.

Jak dodał, najważniejszą informacją jest jednak ta, że "poziom zrzutu z naszego zbiornika utrzymuje się na tym samym poziomie". Wskazał też, że w rzece Białej Głuchołaskiej odnotowywany jest regularny spadek poziomu wody.