To nie koniec ulew. Pilny alert RCB

"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - radzi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Dziś w nocy i jutro (15/16.09) intensywne, nawalne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń słuzb.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Powódź. Most w Głuchołazach zniszczony

W niedzielę w wielu miejscowościach na terenie wspomnianych województw trwa walka z wodą, która wystąpiła z rzek. W Głuchołazach zniszczony został most tymczasowy. W Stroniu Śląskim przerwało tamę.

Służby i politycy podczas konferencji i briefingów uczulają mieszkańców, by stosowali się do poleceń służb i ewakuowali, gdy dostaną takie zalecenie.

Powodzie w Polsce. Apele władz

Do tej kwestii odnosili się między innymi szef MSWiA Tomasz Siemoniak i premier Donald Tusk. Szef rządu zaapelował do mieszkańców obszarów objętych ewakuacją, by nie ignorowali zaleceń służb.

- Pamiętajcie, jeśli odmawiacie ewakuacji, stwarzacie problem nie tylko dla siebie, ale i dla służb - podkreślił Tusk.

W niedzielę premier Donald Tusk przebywał w woj. dolnośląskim. - Sytuacja jest ciągle dramatyczna w wielu miejscach. Najgorzej jest w Kotlinie Kłodzkiej i samym Kłodzku - mówił rano.