Racibórz Dolny to suchy zbiornik przeciwpowodziowy położony w dolinie Odry. W niedzielę o poranku został uruchomiony - przekazała prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska. Jego pojemność to blisko 190 milionów metrów sześciennych.

W Katowicach odbyła się konferencja po odprawie sztabu zarządzania kryzysowego, w którym brał udział szefowie MON i MSWiA Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Tomasz Siemoniak.

Śląsk: Woda zagraża mieszkańcom. "Trzy scenariusze"

- Musimy być przygotowani, że zbiornik Racibórz musi przyjąć dużo wody, która idzie Olzą, wodę, która idzie Odrą, ale mamy również informacje strony czeskiej, dotyczące chociażby tego, co dzieje się w Bohuminie. Ten zbiornik powinien nam tę falę przyjąć i spłaszczyć - zapewniła Kopczyńska.

ZOBACZ: Fala kulminacyjna w Krakowie. Wisła niepokojąco wezbrała

Wyjaśniła, że część zgromadzonej wody będą musiała znaleźć ujście. - Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, by to co spłynie z Kotliny Kłodzkiej nie spotkało się z falą powodziową z Odry - podkreśliła.

- Zawsze dysponujemy trzema scenariuszami. Optymistycznym, pesymistycznym i uśrednionym. Zawsze odnosimy się do średniego. Staramy się najbliższe godziny przewidywać - mówiła Kopczyńska.

Zbiornik Racibórz napełnia się. Miasta są bezpieczne

- Zbiornik Racibórz powinien przyjąć wszystko i miasta takie jak Opole, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice i Wrocław będą bezpieczne - oznajmiła.

Kopczyńska dodała, że służby muszą reagować na bieżąco. - Mamy pierwszą taką sytuację, gdy operacyjnie wykorzystujemy zbiornik. Jesteśmy dobrej myśli, ale sytuacja jest dynamiczna - podkreśliła.

Apelowała, by w regionie nie prowadzić "turystyki powodziowej". Porządku w rejonie zbiornika Racibórz Dolny będzie pilnować policja.