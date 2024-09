Mimo wysokiego stanu wody nie ma na razie bezpośredniego zagrożenia większymi podtopieniami, chociaż Wisła wczesnym popołudniem zaczęła podtapiać część bulwarów przy Wawelu.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił w niedzielę po południu na obszarze miasta pogotowie przeciwpowodziowe. Fala kulminacyjna na Wiśle w Krakowie spodziewana jest w niedzielę około godz. 15.

"Ma to związek z wciąż podnoszącym się poziomem wody w Wiśle, który na godz. 15:00 wynosił 376 cm przekraczając stan ostrzegawczy. Do Krakowa dotarła już fala kulminacyjna" - podkreślił włodarz Krakowa.

Sytuacja w mieście jest stabilna. Jednak w związku z wysokim poziomem wód i intensywnymi opadami, które przeszły nad Krakowem, wprowadziliśmy stan pogotowia przeciwpowodziowego.



Ma to związek z wciąż podnoszącym się poziomem wody w Wiśle, który na godz. 15:00 wynosił 376 cm…

Powódź. Pogotowie przeciwpowodziowe w Krakowie. Wisła niepokojąco wzbiera

Według prognoz poziom wody będzie dalej wzrastał. IMGW wydał dla odcinka Wisły przepływającego przez Kraków drugi stopień ostrzeżenia hydrologicznego w trzystopniowej skali. Oznacza on, że stan wody będzie układał się powyżej stanu ostrzegawczego. Niewykluczone, że zbliży się przejściowo do stanu alarmowego, ale raczej go nie przekroczy. Alert pozostanie ważny do wtorku do godz. 9.

Jak przekazał krakowski magistrat, stan Wisły w Krakowie to obecnie 372 cm (2 cm powyżej stanu ostrzegawczego). Prognozowany jest wzrost poziomu wody do 400 cm. Stan alarmowy to 520 cm.

Z prognoz pogody wynika, że burze w Krakowie i okolicznych powiatach spodziewane są od niedzieli od godz. 19.00 do poniedziałku do godz. 1.00. Przewidywane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu do 20 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 75 proc.

#Krakow #Wisła #rzeka #Prezydent @Miszalski_ z dniem 15.09.2024 r. od godziny 13.30 ogłosił na obszarze Miasta Krakowa #PogotowiePrzeciwpowodziowe.



Stan Wisły w Krakowie to obecnie 372 cm (2 cm powyżej stanu ostrzegawczego). Prognozowany jest wzrost poziomu wody do 400 cm.

Stan… pic.twitter.com/859HoyhSVo — Kraków (@krakow_pl) September 15, 2024

