Premier o sytuacji powodziowej. "Opady będą rekordowe"

Prognozy zmieniały się, ale generalnie nie są optymistyczne. To co czeka nas tej nocy i przez część niedzieli to te opady będą rekordowe - powiedział na konferencji w Nysie premier Donald Tusk. Wcześniej szef rządu wziął udział w odprawie ze służbami w związku z aktualną sytuacją powodziową. Na południu województwa opolskiego z powodu ciągłych opadów deszczu sytuacja wciąż się pogarsza.