O zagrożonym moście informowaliśmy już w sobotę rano.

"Czy most tymczasowy na rzece Białej Głuchołaskiej wytrzyma? To pytanie, które zadają sobie zarówno mieszkańcy, jak i władze. Sytuacja jest poważna, poziom wody już dawno przekroczył stan alarmowy, a prognozy są bardzo niepokojące" - zaznaczono.

We wpisie ostrzeżono też przed czarnym scenariuszem, w którym most tymczasowy nie wytrzyma naporu wody. Wówczas - jak zaznaczono - może dojść do bardzo niebezpiecznej sytuacji: "most się przewróci i zablokuje przepływ. W takiej sytuacji woda wyleje się z koryta rzeki i popłynie w stronę miasta".

Burmistrz Głuchołaz zaapelował do mieszkańców miasta i niżej położonych wiosek, którzy mieszkają w pasie do 200 metrów od rzeki o samoewakuację. Samorządowiec powtórzył, że poziom wody w Białej Głuchołaskiej jest tak wysoki, że rzeka może zniszczyć most tymczasowy i wedrzeć się za wały.