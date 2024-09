Od piątku nad Polską rozciąga się niż genueński. Najbardziej zagrożone są tereny na południu Polski. Silne deszcze na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce doprowadziły do przekroczenia alarmowego stanu kilku rzek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że ulewy to nie jedyne zmartwienie. W sobotę pojawią się także silne burze.

IMGW ostrzega przed burzami

Najsilniejsze z nich będą na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w woj. świętokrzyskim. Lokalnie przyniosą opady gradu i silny wiatr.

#IMGWlive | 7:20 14.09



Dziś burze prognozowane są na wschodzie, południowym wschodzie kraju Najsilniejsze możliwe są zwłaszcza na Lubelszczyźnie, Mazowszu lub w Świętokrzyskiem.#IMGW #burza pic.twitter.com/fdN0BtCCj3 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 14, 2024

IMGW potwierdza również, że na południu rejonu mogą pojawić się trąby powietrzne.

ZOBACZ: Masy wody spadną na Wrocław. Dynamiczna mapa opadów i ostrzeżenia IMGW

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 12 st. C w kotlinach sudeckich, około 18 st. C w centrum, do 25 st. C na Podlasiu.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Opolszczyźnie do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h.

ZOBACZ: Zagrożenie powodziowe w Czechach. Najgorsza sytuacja przy granicy z Polską

Wciąż spodziewane są intensywne opady deszczu. Obejmą obszary województw: dolnośląskiego, opolskiego, oraz śląskiego. W tym rejonie prognozuje się wystąpienie sumy dobowej od 50 do 120 mm.

Ulewy spodziewane są również w województwach łódzkim, świętokrzyskim lubelskim, na południu mazowieckiego (do 60 mm) oraz na Podkarpaciu (do 40 mm).

Na pozostałym obszarze kraju w sobotę prognozuje się wystąpienie sum dobowych od 15 do 50 mm. W przypadku rozwoju burz i sumy opadów mogą być miejscami większe.

ZOBACZ: Jak zachowywać się w pobliżu wezbranej rzeki?

W Głuchołazach w województwie opolskim ewakuowano kilkuset mieszkańców. Od piątku odnotowano tam łącznie 122 mm wody.

Według IMGW stan alarmowy został przekroczony na 35 stacjach hydrologicznych.

#IMGWlive | 8:40 14.09



Południowa część Polski pozostaje w strefie opadów.



Najintensywniejsze opady występują obecnie w woj. świętokrzyskim, śląskim, na zachodzie woj. małopolskiego oraz na południu woj. dolnośląskiego.#IMGW #deszcz pic.twitter.com/RGqF2c5SoK — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 14, 2024

Alert trzeciego, najwyższego stopnia obowiązuje Odrę, Orlę, Polski Rów, Barycz oraz Widawę.

Alert hydrologiczny drugiego stopnia dotyczy Prosny Środkowej, Ołobok, Prosny, Swędrni, Kiełbaski, Warty Środkowej, Bawół, Prosny Dolnej, Wełny i Kanału Mosińskiego.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku, 16 września.