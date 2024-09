W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie. Demonstracja przebiegła pod hasłem "Stop Pato Władzy". Na miejscu pojawił się prezes partii Jarosław Kaczyński i m.in. Elżbieta Witek. Protest rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Uczestnicy wydarzenia przynieśli biało-czerwone flagi.

Protest PiS przed Ministerstwem Sprawiedliwości

Kaczyński zaznaczył, że protest odbywa się w szczególnej chwili. - Sądzę, że serce wielu z nas jest dziś z księdzem Michałem Olszewskim, z jego matką, która tak wzruszająco mówiła o jego losie i swoim, jako matki - mówił. - Ksiądz stał się symbolem tego wszystkiego, co jest tym wielkim złem, które dzieje się dziś w naszym kraju, łamanie konstytucji, ustaw, praw człowieka i wszelkich zasad cywilizowanego państwa - stwierdził Kaczyński.

Dodał, że zarówno ks. Olszewski, jak i "dwie panie zatrudnione w ministerstwie sprawiedliwości, które przebywają w areszcie podlegają swojego rodzaju udręce, niebywałym prześladowaniom i torturom".

- Ludzie czasem mówią "nie przesadzajcie, nie mówcie o torturach, paznokci jeszcze nie wyrywają", ale wszystkie definicje tortur przyjęte w ciągu ostatnich dziesięcioleci obejmują te działania, które były podejmowane wobec ks. Olszewskiego i tych pań, których nawet nazwisk nie znamy - oznajmił prezes PiS. i dodał, że "to hańba tej władzy".

Jarosław Kaczyński o ataku na kościół i "pacyfikacji Polski"

- To wszystko to atak na kościół. Ks. Olszewski został zatrzymany w Wielki Czwartek. Nawet jeśli założyć, że ci wszyscy prokuratorzy i ci inni są zupełnie niemądrzy i nic nie wiedzą, to jednak to wiedzą. To było specjalnie. To był symbol - mówił.

Kaczyński stwierdził, że "atak na religię i kościół to element szerszego ataku na oświatę, naukę historii, języka polskiego, lektur i wszystkiego, co ma kształtować młodych ludzi". Dodał również, że celem obecnej władzy jest "pacyfikacja Polski i odebranie sił, które pozwolą się bronić".

Dalej prezes PiS głosił swoje przekonania, że w Polsce władza jest sprawowana z zewnątrz, wówczas tłum zaczął skandować hasło "ruda wrona orła nie pokona".

Pod koniec marca br. ks. Michał Olszewski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Duchowny był prezesem fundacji Profeto, która otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości kilkadziesiąt mln zł. Pod koniec sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu aresztu o kolejne trzy miesiące.