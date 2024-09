- Należy liczyć się z tym, że w ciągu najbliższych 10 godzin mogą być dynamiczne zmiany sytuacji - powiedział Tomasz Siemoniak.

Szef MSWiA zauważył, że niektórzy mieszkańcy rejonów objętych ewakuacją odmawiają opuszczenia miejsca.

- Gorąco apeluję o to, żeby mieć zaufanie do służb państwowych. Jeżeli przychodzi do państwa policjant, strażak, przedstawiciel urzędu gminy i prosi o ewakuację, apeluję, żeby stosować się do tej decyzji - powiedział Siemoniak.

- Robimy to w poczuciu troski o zdrowie, życie i majątek obywateli. Żadna decyzja o ewakuacji nie jest podejmowana pochopnie - dodał.

Więcej informacji wkrótce.

