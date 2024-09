W tym roku w Polsce odnotowano dotychczas ponad 10 tys. przypadków krztuśca. W 2023 roku o tej porze przypadków było jedynie 10. Na antenie Polsat News profesor Adam Sybilski, kierownik kliniki pediatrii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, przedstawił przyczyny tego stanu rzeczy.

Rośnie liczba zachorowań na krztuśca. "Ludzie się nie szczepią"

- Powodów jest kilka. Po pierwsze, jest pewna grupa osób, które się nie szczepią. One mogą przenosić chorobę - przypomniał ekspert.

Dopiero w tym roku przestrzeń publiczną obiegła informacja o tym, że nie tylko dzieci, ale również dorośli powinni przyjmować szczepionki na krztuśca. O ile jednak dla dzieci się one dostępne i darmowe, o tyle dorośli muszą nabyć je samodzielnie w aptekach.

W zeszłym tygodniu szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała o planach wprowadzenia darmowych szczepionek przeznaczonych dla kobiet w ciąży. Jak jednak zwrócił uwagę ekspert, to osoby starsze najbardziej potrzebują dodatkowej ochrony.

ZOBACZ: Minister zdrowia Izabela Leszczyna w "Gościu Wydarzeń"

Profesor Sybilski podkreślił, że istotnym powodem szybkiego rozprzestrzeniania się choroby jest jej wysoka zakaźność i niespecyficzność symptomów. - Początkowe objawy krztuśca, kiedy już zarażamy, są bardzo niecharakterystyczne. A krztusiec jest chorobą wybitnie zakaźną, jedna osoba może zarazić nawet 15 osób - podkreślił ekspert.

- Na początku krztusiec wygląda tak, jak zwykłe przeziębienie. Co jest najgorsze, już wtedy pacjenci roznoszą zarazki. Po kilku dniach pojawia się bardzo charakterystyczny, napadowy kaszel, piejący i duszący. Jeśli taki kaszel wystąpi, to z dużym prawdopodobieństwem jest to krztusiec - dodał.

Spada odporność na krztusiec. Rośnie zjawisko uchylania się od szczepień

Zgodnie z danymi NFZ, odkąd prowadzony jest rejestr osób uchylających się od obowiązku szczepień, skala zjawiska wzrosła prawie 30-krotnie. - Przekonywanie rodziców, pokazywanie im twardych danych naukowych, potwierdzających, że szczepienia są bezpiecznym i skutecznym programem profilaktyki, to może być najlepszy sposób wpływania na ten stan rzeczy - przekonywał profesor.

Dodał, że oprócz szczepionek warto jest stosować inne metody profilaktyki. - Epidemia COVID-19 pokazała, że dystans, maseczki i dezynfekcja działa, również na inne choroby. Jeśli ktoś jest chory, powinien zostać w domu, bo nigdy nie wiadomo, czy mamy do czynienia z przeziębieniem, czy z chorobą zakaźną - przypomniał.