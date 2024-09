Woda z wodociągu publicznego w Szydłowcu jest niezdatna do spożycia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przebadał próbki, w których wykryto enterokoki. Bakterie są szczególnym zagrożeniem dla kobiet w ciąży, u których bardzo szybko się rozmnażają i stanowią niebezpieczeństwo dla rozwijającego się dziecka. Woda nie powinna być użytkowana nawet podczas kąpieli.

Informacja o wodzie niezdatnej do spożycia w Szydłowcu pojawiła się w czwartek na Facebooku gminy.

W komunikacie możemy przeczytać, że "w dniu 12.09.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu otrzymał informację o jakości badanych próbek wody pod względem oznaczanych parametrów mikrobiologicznych wykonanych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Radomiu".

Groźne bakterie w wodzie w Szydłowcu

Analiza wykazała obecność bakterii enterokoków. "Enterokoki 2 jtk/100 ml wody (przy wartości dopuszczalnej 0 jtk/100 ml wody)" - czytamy w komunikacie.

ZOBACZ: "Woda nie nadaje się do picia". Alert RCB na Mazowszu

Wodociąg, w którym wykryto bakterie zaopatruje takie miejscowości jak: Szydłowiec, Rybianka, Świerczek, Szydłówek, Długosz oraz Marywil w powiecie szydłowieckim.

Podkreślono, że woda wodociągowa z kranów nie tylko nie nadaje się do spożycia, ale nie powinna być także wykorzystywana do przygotowywania posiłków, ani w czasie mycia lub kąpieli. Nadaje się jedynie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.

Gmina informuje, że w związku z nieprzydatnością wody uruchomiona zostanie jej dystrybucja dla mieszkańców. Woda będzie dostępna w 5l pojemnikach oraz 1l workach foliowych. Szczegóły w tej sprawie podano na stronie urzędu.