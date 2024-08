"Woda nie nadaje się do picia". Alert RCB na Mazowszu

Gmina Leoncin przekazała, że wodociągowa woda nie nadaje się do spożycia. Służby rozpoczęły działania naprawcze. Obejmują one "skuteczną dezynfekcję wody".

Mazowsze. Woda nie nadaje się do picia

W komunikacie przekazano, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadził badania, które wykazały "brak przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego". Ponadto gmina zleciła ponowne badania, których wyniki mają zostać przekazane w poniedziałek. "Będziemy państwa na bieżąco informować" - deklaruje urząd.

Ponadto do mieszkańców został w tej sprawie rozesłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Woda w wodociągu w gminie Leoncin nie nadaje się do spożycia. Może być używana do celów gospodarczych. Więcej na stronie internetowej gminy Leoncin" - czytamy w ostrzeżeniu. Alert został rozesłany do odbiorców w powiecie nowodworskim na terenie województwa mazowieckiego.

Alert RCB został wysłany do odbiorców w powiecie nowodworskim, województwo mazowieckie. pic.twitter.com/sJTixxOAnq — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 10, 2024

Póki analiza nie wykaże, że z wody można ponownie korzystać na terenie gminy zostały uruchomione punkty poboru wody. Ich listę można znaleźć na stronie urzędu.