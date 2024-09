Do Prokuratury Generalnej wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji Ryszardowi Wilkowi. To efekt śledztwa ws. znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji. Do zdarzenia miało dojść 10 maja w Kamionce Małej (małopolskie). - Kiedy zapadnie decyzja o tym, że wniosek jest zasadny, zostanie przekazany marszałkowi Sejmu - dowiedział się polsatnews.pl.