Nie trzeba wiele, aby uratować komuś życie. Kolejne kampanie w mediach uświadamiają społeczeństwu, w jakiś sposób każdy z nas może zostać bohaterem. "Wystarczy" podzielić się swoją krwią. Nierzadko mówi się, że to najcenniejszy dar, jaki możemy dać innym. W zamian uzyskuje się zniżki i wsparcie, które znacznie ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Oto, jakie przywileje mają Honorowi Dawcy Krwi.

Oczywiście nikt nie dzieli się swoją krwią dla zysku, a po to, by pomóc osobom w potrzebie. Nie oznacza to jednak, że krwiodawcy nie są doceniani. Nie chodzi tu tylko o wielkie uznanie ze strony innych osób. Zadbano o system zachęt i ułatwień.

Kim jest Honorowy Dawca Krwi? Tytuł ten otrzymuje osoba, która bezpłatnie oddała krew i została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zgodnie z przepisami dawcy mogą liczyć na następujące przywileje:

w dniu oddania krwi oraz następnego dnia przysługuje im zwolnienie z pracy przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia,

przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia, po podzieleniu się krwią lub jej składnikami otrzymuje się posiłek , którego wartość kaloryczna wynosi 4500 kcal (wydawany jest w postaci czekolad, batoników oraz soków),

, którego wartość kaloryczna wynosi 4500 kcal (wydawany jest w postaci czekolad, batoników oraz soków), za dojazd do Centrum Krwiodawstwa przysługuje zwrot kosztów,

dawca może liczyć na specjalną ulgę podatkową, której wysokość związana jest z tym, jak wiele krwi (lub osocza) oddał,

której wysokość związana jest z tym, jak wiele krwi (lub osocza) oddał, ekwiwalent pieniężny dla osoby, która podzieliła się rzadką grupą krwi lub poddana została zabiegowi uodpornienia albo zabiegom potrzebnym do uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych,

dla osoby, która podzieliła się rzadką grupą krwi lub poddana została zabiegowi uodpornienia albo zabiegom potrzebnym do uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, zniżki w ramach inicjatywy Dawcom w Darze.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Kim jest i co otrzymuje?

Kobieta, która oddała co najmniej pięć litrów krwi oraz mężczyzna-dawca łącznie przynajmniej sześciu litrów (a także każdy, kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi) otrzymuje zaszczytny tytuł. Mowa o Zasłużonym Honorowym Dawcy Krwi.

Osobie takiej przysługuje odznaka oraz dodatkowe przywileje. Są to:

możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej , a także z usług farmaceutycznych oferowanych w aptekach,

, a także z usług farmaceutycznych oferowanych w aptekach, w związku z powyższym Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (a także osoba posiadająca tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu) otrzymuje prawo do leczenia w sanatorium poza kolejnością ,

, zniżki na leki, a także na bezpłatne zaopatrzenie w leki podstawowe.

To nie koniec. Warto pamiętać, że Zasłużony Honorowy Dawca Krwi to tytuł, który ma trzy stopnie. Najwyższy z nich, pierwszy, uzyskuje się, gdy odda się 15 (w przypadku kobiety) lub 18 (u mężczyzn) litrów krwi. Chodzi tu o donacje w dowolnym okresie.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia to tytuł doceniany w wielu miastach ulgami lub bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską. Posiadacz tego zaszczytnego miana podróżuje za darmo między innymi po Wrocławiu, Gdańsku czy Krakowie.

Kto może oddać krew?

Teoretycznie każdy zdrowy dorosły człowiek może być dawcą. Trzeba jednak mieć na uwadze, że musi to być osoba, która waży powyżej 50 kilogramów, jest w wieku od 18 do 65 lat i nie cierpi na żadną poważną chorobę.

To, czy możemy oddać krew, jest weryfikowane na podstawie badań, dokumentacji medycznej, a także przeprowadzonego wywiadu (ważne są na przykład informacje dotyczące posiadanych tatuaży czy przebytych zabiegów chirurgicznych).

Niektórzy boją się, że pobranie boli. To nieprawda. Jest to procedura bezbolesna, co najwyżej przyprawiająca o pewien krótkotrwały dyskomfort. Po zabiegu mogą wystąpić lekkie zawroty głowy, które szybko mijają. Aby uniknąć takich dolegliwości, warto przed oddaniem krwi dobrze się wyspać, zjeść lekki posiłek i wypić odpowiednią ilość płynów.

