Wyjątkowe starcie w USA. Polska jednym z wątków

We wtorek w nocy czasu polskiego odbyła się debata kandydatów na prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Kamala Harris i Donald Trump starli się po raz pierwszy oko w oko. Kandydatka demokratów zainicjowała na początku uścisk dłoni, jednak jak się później okazało, była to jedyna uprzejmość tego wieczoru.

Debata Harris i Trumpa. Wspomnieli o Polsce

W debacie pojawił się wątek wojny na Ukrainie ws. której kandydaci mają odmienne zdania, a w tym samym kontekście wspomniano o Polsce. - Chcę, by wojna w Ukrainie się skończyła. Miliony ludzi giną bez sensu - mówił Trump podkreślając, że Stany Zjednoczone ponoszą ogromne wydatki w związku z tym konfliktem.

- Znam Zełenskiego i Putina. Biden nawet nie zadzwonił do Putina od dwóch lat. Nawet nie próbuje ich pogodzić. Jesteśmy na granicy wybuchu III wojny światowej - dodał kandydat republikanów jednocześnie nie wskazując, czy jego zdaniem Ukraina powinna wygrać czy przegrać. Na jego słowa ostro zareagowała Kamala Harris.

- Po pierwsze, chcę Ci przypomnieć, że konkurujesz ze mną, a nie z prezydentem Bidenem - podkreśliła. - Agendą Putina nie jest tylko Ukraina. Nasi sojusznicy są wdzięczni, że nie jesteś już prezydentem i że my rozumiemy znaczenie największego sojuszu, jaki istniał na świecie, jakim jest NATO - mówiła.

Dodała, że do tej pory rząd USA podjął szereg działań, aby Ukraina była zdolna walczyć o swoją niepodległość. - Gdyby Donald Trump był prezydentem, Putin siedziałby teraz w Kijowie z oczami skierowanymi na resztę Europy, zaczynając od Polski - podkreśliła Harris.

Debata w USA. "Trump oddałby Polskę za przysługę"

W dalszej części wypowiedzi Harris zarzuciła Trumpowi, że on w sytuacji wojny nie zatrzymałby Putina. - Dlaczego nie zwrócisz się do 800 tys. członków Polonii mieszkającej tutaj w Pensylwanii, jak szybko oddałbyś (Polskę - red.) za przysługę i coś, co rozumiesz jako przyjaźń z dyktatorem, który zjadłby cię na obiad - kontynuowała Harris.

Trump odparł, że gdyby był prezydentem, Putin siedziałby w Moskwie i "nie stracił 300 tys. żołnierzy". Zaznaczył jednak, że koniec końców Rosja "ma coś zwanego bronią jądrową". - Może jej użyje. Nikt o tym nie mówi - powiedział. Sugerował też, że Putin najechał Ukrainę przez "głupie rzeczy", które Harris mówiła tuż przed inwazją.