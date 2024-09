"Oddam swój głos na Kamalę Harris i Tima Walza w wyborach prezydenckich w 2024 r. Głosuję na Kamalę Harris, ponieważ walczy o prawa i sprawy, które moim zdaniem potrzebują wojownika, który będzie ich bronił" - napisała Taylor Swift na Instagramie.

Wybory w USA. Taylor Swift poparła Kamalę Harris. Tłumaczy powody

Swoją decyzję piosenkarka ogłosiła po gorącej debacie Kamali Harris i Donalda Trumpa. Artystka podkreśliła, że jest "pod wrażeniem" kandydatki demokratów. Jej zdaniem obecna wiceprezydent USA jest "zrównoważoną, utalentowaną przywódczynią, która byłaby w stanie rządzić krajem ze spokojem, a nie w chaosie".

W sierpniu Trump zamieścił w mediach społecznościowych sfałszowane zdjęcie Swift, sugerując, że piosenkarka wsparła jego start w wyborach.

W swoim wtorkowym poście Swift odniosła się do tej sytuacji, podkreślając, że zachowanie Trumpa "wywołało jej obawy dotyczące sztucznej inteligencji i niebezpieczeństw związanych z rozpowszechnianiem dezinformacji".

Wybory w USA. Taylor Swift wbiła szpilę kandydatowi Trumpa. "Bezdzietna kociara"

"Doprowadziło mnie to do wniosku, że muszę być bardziej transparentna w kwestii moich planów na te wybory" - napisała Taylor Swift.

Swift w przeszłości wspierała demokratów, a w 2020 roku poparła Joe Bidena podczas jego startu w wyborach.

Do swojego wpisu artystka dołączyła zdjęcie z kotem i zatytułowało go "bezdzietna kociara". To przytyk w kierunku JD Vance'a, kandydata republikanów na wiceprezydenta, który w wywiadzie w 2021 roku nazwał wyborców demokratów "grupą bezdzietnych kociar". Później tłumaczył, że była to "sarkastyczna uwaga".