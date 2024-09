W ogólnopolskim badaniu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu większość, bo 54,2 proc. pytanych Polaków deklaruje, że gdyby wybory parlamentarne zorganizowano w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział. Przeciwnego zdania jest 45,8 proc. badanych. Bardziej zmotywowani, by pójść do urn są mężczyźni niż kobiety ("tak" odpowiedziało 59 proc. panów, a pań - 49 proc.).

Z kolei wśród grup wiekowych największy odsetek deklarujących udział w głosowaniu jest w przedziale 60-69 lat (67 proc.), a najmniejszy dla grupy 18-29 lat (65 proc.).

Sondaż partyjny: KO na czele, lecz różnica z PiS-em niewielka

Największe poparcie zebrała Koalicja Obywatelska - wskazało na nią 32,9 proc. badanych. Jednak różnica dzieląca formację Donalda Tuska od Prawa i Sprawiedliwości mieści się w błędzie statystycznym i wynosi 0,8 pkt. proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego otrzymała bowiem 32,1 proc.

Na ostatnim miejscu podium uplasowała się Trzecia Droga, formowana przez Polskę 2050 Szymona Hołowni oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na czele którego stoi Władysław Kosiniak-Kamysz. Politycy ci mogą się cieszyć 10,8-proc. poparciem, lecz muszą zważać na fakt, iż po piętach depcze im Konfederacja. Krzyżyk przy kandydacie tego drugiego komitetu postawiłoby 9,3 proc. pytanych.

Piątą pozycję zajęła Lewica z wynikiem 8,4 proc. Od podium dzieli ją więc zaledwie 2,4 pkt. proc. Natomiast 6,5 proc. ankietowanych wskazało opcję "Nie wiem / trudno powiedzieć".

Badanie dla "Wydarzeń": Niemal połowa najstarszych pytanych wskazała KO

Procentowo KO ma największe poparcie w grupie wiekowej "70 plus" (48 proc.), a najmniejsze - 30-39 lat (10 proc.). PiS najwyższy wynik odnotowało wśród osób mających 60-69 lat (47 proc.), najgorszy natomiast w przypadku przedziału 40-49 lat (14 proc.). Trzecia Droga zgromadziła odsetkowo największy elektorat wśród mających 30-39 lat (24 proc.), a na przeciwległym biegunie znalazła się grupa 60-69 lat (1 proc.).

Jedna czwarta wśród pytanych w wieku 40-49 lat wskazała Konfederację, 0 proc. natomiast odnotowała ta formacja wśród grupy najstarszych wyborców (70 lat i więcej). Lewica cieszy się 18-proc. uznaniem wśród mających 18-29 lat, z kolei po 6 proc. odnotowała w przedziałach 30-39, 50-59 oraz 60-69 lat.

KO z lepszym wynikiem w mniejszych miastach niż w metropoliach

Wiemy też, jak zagłosowaliby wyborcy ze wsi. Wśród nich PiS wybrało 47 proc. badanych, KO - 24 proc., Trzecią Drogę - 11 proc., Konfederację - 9 proc., a Lewicę - 7 proc. W miastach do 50 tys. mieszkańców wygrywa już KO (32 proc.), PiS traci do niej 4 pkt. proc. i ma 28 proc., za nimi jest Trzecia Droga (16 proc.), później Konfederacja (9 proc.), a następnie Lewica (5 proc.).

Sprawdzamy teraz większe ośrodki. Dla miast mających od 50 do 250 tys. mieszkańców wyniki wyglądają następująco: KO - 45 proc., PiS - 16 proc., Lewica - 15 proc., a na końcu remis Trzeciej Drogi i Konfederacji, bo obie formacje wskazało po 9 proc. pytanych. Zauważmy, iż co dziesiąty pytany z tych miast nie wie, kogo by poparł.

W polskich metropoliach, mających powyżej 250 tys. mieszkańców, na czele jest KO (38 proc.), za nią PiS (28 proc.), następnie Konfederacja (11 proc.), Lewica (10 proc.) i Trzecia Droga (5 proc.).

Badanie IBRiS: Im większa religijność, tym rośnie poparcie dla PiS i Konfederacji

IBRiS sprawdził też, jaka jest zależność między religijnością ankietowanych a ich politycznymi preferencjami. Osoby, które są "wierzące i praktykujące regularnie", najczęściej wskazały na PiS (50 proc.). Następne miejsce wśród nich zajęła KO (19 proc.), trzecie - Konfederacja (15 proc.), później znalazła się Trzecia Droga (6 proc.), a piąta pozycja przypadła Lewicy (4 proc.).

W gronie "wierzących i praktykujących nieregularnie" liderem jest również PiS (46 proc.), drugi wynik odnotowała KO (24 proc.), a następne miejsce należy dla Trzeciej Drogi (12 proc.). Poza podium są Konfederacja (8 proc.) oraz Lewica (5 proc.). Z kolei 46 proc. "wierzących i niepraktykujący" poparło KO, 15 proc. - Lewicę, 14 proc. - Trzecią Drogę, 10 proc. - PiS i 9 proc. - Konfederację.

Badani "niewierzący i niepraktykujący" najczęściej zdecydowali się na KO (57 proc.). W następnej kolejności jest Lewica (16 proc.), później Trzecia Droga (10 proc.), a po 3 proc. zebrały PiS oraz Konfederacja. Wśród tych osób 12 proc. nie wie, na kandydata z której formacji oddałoby głos.

Badanie na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na próbie n=1000 w dniach 9-10 września 2024 roku. Zrealizowane zostało metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).